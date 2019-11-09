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عاصي الحلاني يشعل أجواء ثامن ليالي الموسيقى العربية بأغانيه وبرقصة الدبكة (صور)

السبت 09/نوفمبر/2019 - 12:07 ص
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بوابة الفجر
سعد نبيل _ تصوير: عبدالحافظ حمدي
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صعد المطرب اللبناني عاصي الحلاني، قبل قليل على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، لتقديم حفله الغنائي في ختام ثامن أيام ليالي مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثامنة والعشري، وذلك وسط حضور عدد كبير من الجمهور وعشاق المطرب.

وتوجه "الحلاني"، بالشكر لصناع المهرجان والجمهور، وبعدها قدم عددًا من أغنياته الشهيرة، منها "جن جنوني، بحبّك وبغار، بالعربي أيقونة العرب، إني مارق يا طير، قولي جاي، ست الستات، القرار مالي صبر، متل الكذبة، قومي أرقصي لي بعد، الباب عم يبكي، يا ميما"، ووسط حاله من الفرحة والبهجة التي نشرها المطرب، قدم عرضًا لرقص الدبكة اللبنانية.

وتستمر فاعليات الدورة الثامنة والعشرون لمهرجان الموسيقى العربية، على مسارح الاوبرا المختلفة بالقاهرة "الكبير، والصغير، والجمهورية، ومعهد الموسيقى العربية"، وأوبرا الإسكندرية ودمنهور حتى ١١ نوفمبر الجاري، وتضم 37 حفلا غنائيا وموسيقيا بمشاركة 92 فنانا من 7 دول عربية هى مصر، لبنان، العراق، الأردن، المغرب، سوريا، سلطنة عمان.

نبذه عن المطرب عاصي الحلاني

اسمه محمد مزين الحلاني، عرفه الجمهور باسم ـعاصي الحلاني، ولد عام1970، وجاء اسمه نسبة إلى نهر العاصي، ومن جانب آخر تيمنًا بالفنان العراقي عاصي الرحباني، وهو مطرب وموسيقي لبناني شهير، من أصل عراقي ينتمي لعائلة بعلبكية تتكون من 13 أخ وأخت، متزوج من ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس، وهو أب لثلاثة أبناء: بنتان (ماريتا، دانا) وولد (الوليد). كما أنه عضو في نقابة الفنانين المحترفين في لبنان.
عاصي الحلاني يشعل أجواء ثامن ليالي الموسيقى العربية بأغانيه وبرقصة الدبكة (صور)
عاصي الحلاني يشعل أجواء ثامن ليالي الموسيقى العربية بأغانيه وبرقصة الدبكة (صور)
عاصي الحلاني يشعل أجواء ثامن ليالي الموسيقى العربية بأغانيه وبرقصة الدبكة (صور)
عاصي الحلاني يشعل أجواء ثامن ليالي الموسيقى العربية بأغانيه وبرقصة الدبكة (صور)
عاصي الحلاني يشعل أجواء ثامن ليالي الموسيقى العربية بأغانيه وبرقصة الدبكة (صور)
عاصي الحلاني يشعل أجواء ثامن ليالي الموسيقى العربية بأغانيه وبرقصة الدبكة (صور)
عاصي الحلاني يشعل أجواء ثامن ليالي الموسيقى العربية بأغانيه وبرقصة الدبكة (صور)
عاصي الحلاني يشعل أجواء ثامن ليالي الموسيقى العربية بأغانيه وبرقصة الدبكة (صور)
عاصي الحلاني يشعل أجواء ثامن ليالي الموسيقى العربية بأغانيه وبرقصة الدبكة (صور)
عاصي الحلاني يشعل أجواء ثامن ليالي الموسيقى العربية بأغانيه وبرقصة الدبكة (صور)
عاصي الحلاني يشعل أجواء ثامن ليالي الموسيقى العربية بأغانيه وبرقصة الدبكة (صور)
عاصي الحلاني يشعل أجواء ثامن ليالي الموسيقى العربية بأغانيه وبرقصة الدبكة (صور)
عاصي الحلاني يشعل أجواء ثامن ليالي الموسيقى العربية بأغانيه وبرقصة الدبكة (صور)
عاصي الحلاني يشعل أجواء ثامن ليالي الموسيقى العربية بأغانيه وبرقصة الدبكة (صور)
عاصي الحلاني يشعل أجواء ثامن ليالي الموسيقى العربية بأغانيه وبرقصة الدبكة (صور)
عاصي الحلاني يشعل أجواء ثامن ليالي الموسيقى العربية بأغانيه وبرقصة الدبكة (صور)
عاصي الحلاني يشعل أجواء ثامن ليالي الموسيقى العربية بأغانيه وبرقصة الدبكة (صور)
عاصي الحلاني يشعل أجواء ثامن ليالي الموسيقى العربية بأغانيه وبرقصة الدبكة (صور)
عاصي الحلاني يشعل أجواء ثامن ليالي الموسيقى العربية بأغانيه وبرقصة الدبكة (صور)
عاصي الحلاني يشعل أجواء ثامن ليالي الموسيقى العربية بأغانيه وبرقصة الدبكة (صور)
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مهرجان صور رقص دبكة حوار مع الفنان عاصي الحلاني

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