‎مجموعة مصر.. غانا تتعادل مع الكاميرون في كأس أمم إفريقيا 23 سنة‎

انتهت مباراة منتخبي الكاميرون وغانا والتى أقيمت علي ستاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو عام 2020، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب.





وتقدم منتخب الكاميرون بهدف في الدقيقة 59 عن طريق اللاعب باتريك إيفينا، قبل أن يتعادل منتخب غانا عن طريق اللاعب حبيب محمد في الدقيقة 87 من زمن المباراة، ليتعادل المنتخبين في اللقاء الأول لهم بالبطولة التى تستضيفها مصر في الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر.



