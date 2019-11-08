مجموعة مصر.. غانا تتعادل مع الكاميرون في كأس أمم إفريقيا 23 سنة
انتهت مباراة منتخبي الكاميرون وغانا والتى أقيمت علي ستاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو عام 2020، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب.
وتقدم منتخب الكاميرون بهدف في الدقيقة 59 عن طريق اللاعب باتريك إيفينا، قبل أن يتعادل منتخب غانا عن طريق اللاعب حبيب محمد في الدقيقة 87 من زمن المباراة، ليتعادل المنتخبين في اللقاء الأول لهم بالبطولة التى تستضيفها مصر في الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر.
ويقع منتخبي غانا والكاميرون ضمن المجموعه الأولى بكانب منتخبي مصر ومالي، والتى يستضيف مبارياتها ستاد القاهرة الدولى.
وحقق منتخب مصر الفوز في اولى مبارياته علي منتخب مالي بهدف دون رد سجله مصطفي محمد مهاجم المنتخب الأولمبي ونادى الزمالك في الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول بعد عرضيه متقنه من أحمد فتوح لاعب سموحه.
ترتيب المجموعه الأولى بكأس الأمم الأفريقية للشباب
مصر 3 نقاط
الكاميرون نقطة
غانا نقطة
مالي بلا نقاط