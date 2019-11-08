نقيب المهن التمثيلية يكشف ملابسات وفاة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي

روى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ملابسات وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي أثر هبوط حاد في الدورة الدموية.



وقال " زكي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة إن خطيبته حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يرد، ولذلك أصابها القلق وذهبت إلى مكان منزله، واستعانت بأمن الكومبوند والشرطة لكسر الباب.



وأضاف نقيب المهن التمثيلية أنه بعد فتح الباب وجدوا هيثم متوفي؛ ولذلك تم تحويل الأمر إلى النيابة ثم الطب الشرعي.



ونوه إلى أن الطب الشرعي اشترط لتسليم جثة الفنان الراحل، أن يأتي أحد من أقاربه للتوقيع على الاستلام ولكن هيثم لم يكن لديه اقرباء، لافتًا إلى أنه تدخل وتواصل مع المحامي العام والذي وافق على تسليمه الجثة؛ ولذلك تم تأخير الجثمان عن صلاة الظهر.



ولفت إلى أن شقيقة رامي في لندن تواصل معه، وأكد أنه سيأتي غدًا لحضور عزاء شقيقه في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، لافًتا إلى أن النيابة أكدت أنه لا توجد شبهة جنائية في وفاة الفنان هيثم أحمد زكي؛ ولذلك منحتهم إذن بدفن الجثمان.

