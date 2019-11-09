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أديب عن وفاة هيثم أحمد زكي: العائلة كلها انتهت بظروف صعبة

السبت 09/نوفمبر/2019 - 06:41 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، قائلا: "حكاية حزينة"، مشيرًا إلى أنه كان على علاقة بأحمد زكي، وأحمد فؤاد والد الفنانة هالة فؤاد، وجد هيثم.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن كل العائلة انتهت بظروف صعبة سواء هالة، أو أحمد، أو هيثم، مضيفًا أن هيثم كان أمامه مستقبل مشرق في الفن، مضيفا: "الولد كان شارب موهبة كبيرة، ولكن محدش كبير على الموت".

وقد رحل عن عالمنا الفنان هيثم أحمد زكي عن عمر يناهز 35 عام، حيث أثار خبر وفاته حزن كبير في مصر، خاصة وأنه توفى وحيدا في شقته، ولم يعلم أحد بوفاته إلا بعد مرور نحو 20 ساعة، بعد أن أبلغت خطيبته الأمن بمنطقة سكنه لعدم رده على هاتفه.
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