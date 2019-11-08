Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. شابان ينقذان سائحة ألمانية من الغرق في النيل بالأقصر

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 11:46 م
Advertisements
بوابة الفجر
طاهر الحساني
Advertisements
أنقذ شخصان أقصريان، مساء الجمعة، سائحة ألمانية الجنسية من الغرق في مياه النيل أثناء استقلالها لمعدية الأهالي، التي تقل المواطنين بين البرين الغربي والشرقي.

وأوضح شهود عيان على الواقعة، لـ"الفجر"، بأنه كانت توجد عبارتان يرسوان على الرصيف المخصص لانتظار الركاب، كالعادة يوميًا، بعد العاشرة مساءً، لتشغيل واحدة فقط، بدلًا من الإثنتين، مما يجعل الركاب ينتظرون لحين ذهابها وعودتها ما بين 45 دقيقة إلى ساعة، مما جعل السائحة تسرع في السير وقت انطلاق "المعدية" لاستقلالها.

وأضاف شهود العيان، أن السائحة لم تستطع القفز في العبارة الأخرى التي انطلقت، وهوت في المياه مباشرة، ولكن هم على الفور شابين بالقفز وراها في المياه، ونجحا في انقاذها من الغرق.

وتوصلت "الفجر"، إلى أن الشابين اللذان أنقذا السائحة، أحدهما يدعى "علي رمضان"، مقيم بقرية حسن فتحي، التابعة لدائرة مركز القرنة، حيث قفز بجلباب يرتديه، وخسر بعضًا من متعلقاته الشخصية وهاتفه، أما الآخر "وليد يونس" محامي، من قرية الملاحة بالقبلي قمولا التابعة لمركز القرنة.

وناشد الأهالي محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بضرورة عدم السماح للقائمين بالعمل على العبارة النهرية برسو معديتين بجوار بعضهما حين عملية النقل، إضافة إلتزام العبارة بمواعيد محددة، لوقف اسراع المواطنين عليها بالقفز حين تحركها خوفًا من تأخر الأخرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

انقاذ من الغرق اليوم الجمعه الأقصر ألمانيا

أخبار تهمك

‫القنوات الناقلة لمباراة مصر اليوم‬‎ ضد مالي في أمم إفريقيا تحت 23 عاما والموعد والتشكيل المتوقع

منذ حوالي 8 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر KOOORA GOAL تايم سبورت I7SRY يلا شوت رابط ماتش مصر مباشر NOW

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شووت MATCH Alhilal مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر yallaKORA يلا شوت رابط ماتش الهلال مجانا يوتيوب AFC

الآن

KOOORA GOAL - تايم سبورت مشاهدة مصر ومالي بث مباشر YALLAKORA كورة لايف EGYPT MATCH رابط ماتش مصر NOW

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شووت TIME beIN مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر يلا كورة KOOORA GOAL يوتيوب تايم سبورت رابط ماتش مصر KORA ONLINE

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شوت» TIME SOPRT مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مصر يوتيوب beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 8 ساعات

كورة لايف MATCH EGYPT مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر FILGOAL يلا شوت PLUS رابط ماتش مصر الهدف الأول الآن لمصر

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد أوراوا مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube

الآن

موعد مباراة الهلال وأوراوا اليوم السبت 9-11-2019.. مشاهدة مباراة الهلال ضد اوراوا بث مباشر يوتيوب الاتحاد الآسيوي مجانًا

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الفضائي والأرضي لمشاهدة مباراة منتخب مصر ضد مالي مجانا

منذ حوالي 8 ساعات

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8/11/2019.. والمعدن الأصفر يتعافي ويحافظ على الخسائر الأسبوعية حتى الأن

منذ يوم

البدري يعلق على أزمة لاعبي براميدز وأزمة رأس الحربة وعودة صلاح

منذ أقل من ساعة

«يلا شووت» مشاهدة مباراة ’’مصر ومالي’’ بث مباشر time sport بين سبورت يوتيوب رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 7 ساعات

قرار نهائي.. الزمالك يحسم رحيل نجم الفريق

منذ ساعتين و 31 دقيقة

يلا kora مشاهدة مباراة الكاميرون وغانا بث مباشر رابط time sport تابع لايف مباراة غانا والكاميرون يلا شوت new كورة لايف

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر يوتيوب beIN SPORT كورة لايف TIME SPORTS الفضائية المفتوحة ماتش مصر NOW

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

مضاعفة تسعيرة العبارة النهرية في الأقصر بسبب شم النسيم (صور)

رفع أذان المغرب داخل كنيسة بغرب الأقصر

"معدية الأهالي" بالأقصر.. "رحلة نيلية للغرباء" و"مرار طافح" لمواطني البر الغربي

إنقاذ عامل من الغرق سقط من أعلى كوبري عباس

مصرع شاب غرقا في نهر النيل بالأقصر أثناء عبوره معدية الأهالي

لمروره بحاله نفسية.. مصرع شاب ألقى بنفسه من الطابق الثالث بغرب الأقصر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:00 م

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد أوراوا مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube

يلا شووت MATCH Alhilal مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر yallaKORA يلا شوت رابط ماتش الهلال مجانا يوتيوب AFC

06:54 م

«يلا شوت» TIME SOPRT مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مصر يوتيوب beIN SPORT المفتوحة

05:47 م

موعد مباراة الهلال وأوراوا اليوم السبت 9-11-2019.. مشاهدة مباراة الهلال ضد اوراوا بث مباشر يوتيوب الاتحاد الآسيوي مجانًا

12:10 ص

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8/11/2019.. والمعدن الأصفر يتعافي ويحافظ على الخسائر الأسبوعية حتى الأن

12:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

DMCA.com Protection Status