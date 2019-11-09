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استشاري تغذية: وفاة هيثم أحمد زكي يجب أن تكون عبرة للشباب (فيديو)

السبت 09/نوفمبر/2019 - 04:30 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة رحاب عبد المجيد، استشاري تغذية والصحة العلاجية، إن وفاة الفنان هيثم أحمد زكي في سن صغير أمر محزن، منوهة بأن تناول المكملات الغذائية، والمنشطات في صالات "الجيم" قضية خطيرة ومسكوت عنه، متمنية أن يكون ما حدث مع هيثم عبرة وعظة للشباب.

وأشارت "عبد المجيد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أدب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن هناك قلة من المدربين في بعض الصالات الرياضية، يستخدموا المكملات الغذائية كهرمون أو حقن أو الحبوب كنوع من "البيزنس".

وأكدت أن عقاقير المنشطات والمكملات الغذائية تأثيرها قاتل، حيث أنها تزيد من ضربات القلب، وتؤثر على القدرة الجنسية عند الرجال، منوهة إلى أن من يشعر بألم في فم المعدة وصدره يتوجه فورا إلى مستشفى، وليس صيدلية، متوقعة أن هيثم قد تعرض لذبحة صدرية، ولكنه لم يدرك الأمر.
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