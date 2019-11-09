استشاري تغذية: وفاة هيثم أحمد زكي يجب أن تكون عبرة للشباب (فيديو)

قالت الدكتورة رحاب عبد المجيد، استشاري تغذية والصحة العلاجية، إن وفاة الفنان هيثم أحمد زكي في سن صغير أمر محزن، منوهة بأن تناول المكملات الغذائية، والمنشطات في صالات "الجيم" قضية خطيرة ومسكوت عنه، متمنية أن يكون ما حدث مع هيثم عبرة وعظة للشباب.





وأشارت "عبد المجيد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أدب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن هناك قلة من المدربين في بعض الصالات الرياضية، يستخدموا المكملات الغذائية كهرمون أو حقن أو الحبوب كنوع من "البيزنس".



