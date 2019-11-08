شاهد.. الغرض من التعويذة الفرعونية على المقابر وسر التمسك بها

كشف طارق توفيق، المشرف العام السابق علي المتحف المصري الكبير، سر التعويذة الفرعونية داخل المقابر وأسباب التمسك بها.



وأضاف "توفيق" في حوار مع برنامج "المساء مع قصواء" عبر فضائية TeN، مع قصواء الخلالي، مساء الجمعة، "إن متون الأهرام يوجد بداخلها أكثر من 800 تعويذة بالخط الهيروغليفي ومقتبسة من "هيروس ليفوس" وتُعني الخط المقدس، أي أن الكتابات الموجودة داخل المقبرة مكتوبة بالخط المقدس.



وتابع: "أول ما بدخل في الصالة الأمامية ستفاجئ أن اسم الملك موجود داخل الخرطوش الملكي المعروف باسم الإطار الملكي، منتشرة على جدران المقبرة وتكون مقتبسة من كلمات الملك، وفيها كتير جدا من نصوص القرابين".



وواصل: "ده التموين بتاعه بيقول أنا عايز آلاف الخبز واللبن وآلاف الطيور، بيضمن التموين الخاص به في العالم الآخر ليستطيع التكملة"



وأشار إلى التعويذات الموجودة داخل الأهرام لها أهداف محددة ومعينة إما خاصة بالمتوفي أو دينية.

