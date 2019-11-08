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علي الحجار وأشرف زكي وصابرين في عزاء "محمد الحلو" (صور)

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 11:20 م
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عزاء محمد الحلو
عزاء محمد الحلو
يارا أحمد - تصوير: ولاء غنيم
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انتهي منذ قليل عزاء لاعب السيرك الشهير ومدرب الحيوانات المفترسة العالمي محمد الحلو، وحرص علي الحضور عدد كبير من الفنانين علي رأسهم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وحرصت علي الحضور الفنانة صابرين، والفنان أيمن عزب، والفنان شريف باهر والفنان وعزمي مجاهد، وذلك بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وحرص علي الحضور ايضا الفنان على الحجار، وشريف باهر، والناقد الرياضي محمود معروف،و المخرج خالد جلال، والاعلامي الرياضي عزمي مجاهد ومنير مكرم.

ورحل "الحلو" عن عالمنا الأربعاء الماضي، عن عمر ناهز 74 عاما، بعدما تدهورت حالته الصحية الأيام الماضية، وانتقل على أثرها إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات، وأدت إلى وفاته.
علي الحجار وأشرف زكي وصابرين في عزاء "محمد الحلو" (صور)
علي الحجار وأشرف زكي وصابرين في عزاء "محمد الحلو" (صور)
علي الحجار وأشرف زكي وصابرين في عزاء "محمد الحلو" (صور)
علي الحجار وأشرف زكي وصابرين في عزاء "محمد الحلو" (صور)
علي الحجار وأشرف زكي وصابرين في عزاء "محمد الحلو" (صور)
علي الحجار وأشرف زكي وصابرين في عزاء "محمد الحلو" (صور)
علي الحجار وأشرف زكي وصابرين في عزاء "محمد الحلو" (صور)
علي الحجار وأشرف زكي وصابرين في عزاء "محمد الحلو" (صور)
علي الحجار وأشرف زكي وصابرين في عزاء "محمد الحلو" (صور)
علي الحجار وأشرف زكي وصابرين في عزاء "محمد الحلو" (صور)
علي الحجار وأشرف زكي وصابرين في عزاء "محمد الحلو" (صور)
علي الحجار وأشرف زكي وصابرين في عزاء "محمد الحلو" (صور)
علي الحجار وأشرف زكي وصابرين في عزاء "محمد الحلو" (صور)
علي الحجار وأشرف زكي وصابرين في عزاء "محمد الحلو" (صور)
علي الحجار وأشرف زكي وصابرين في عزاء "محمد الحلو" (صور)
علي الحجار وأشرف زكي وصابرين في عزاء "محمد الحلو" (صور)
علي الحجار وأشرف زكي وصابرين في عزاء "محمد الحلو" (صور)
علي الحجار وأشرف زكي وصابرين في عزاء "محمد الحلو" (صور)
علي الحجار وأشرف زكي وصابرين في عزاء "محمد الحلو" (صور)
علي الحجار وأشرف زكي وصابرين في عزاء "محمد الحلو" (صور)
علي الحجار وأشرف زكي وصابرين في عزاء "محمد الحلو" (صور)
علي الحجار وأشرف زكي وصابرين في عزاء "محمد الحلو" (صور)
علي الحجار وأشرف زكي وصابرين في عزاء "محمد الحلو" (صور)
علي الحجار وأشرف زكي وصابرين في عزاء "محمد الحلو" (صور)
علي الحجار وأشرف زكي وصابرين في عزاء "محمد الحلو" (صور)
علي الحجار وأشرف زكي وصابرين في عزاء "محمد الحلو" (صور)
علي الحجار وأشرف زكي وصابرين في عزاء "محمد الحلو" (صور)
علي الحجار وأشرف زكي وصابرين في عزاء "محمد الحلو" (صور)
علي الحجار وأشرف زكي وصابرين في عزاء "محمد الحلو" (صور)
علي الحجار وأشرف زكي وصابرين في عزاء "محمد الحلو" (صور)
علي الحجار وأشرف زكي وصابرين في عزاء "محمد الحلو" (صور)
علي الحجار وأشرف زكي وصابرين في عزاء "محمد الحلو" (صور)
علي الحجار وأشرف زكي وصابرين في عزاء "محمد الحلو" (صور)
علي الحجار وأشرف زكي وصابرين في عزاء "محمد الحلو" (صور)
علي الحجار وأشرف زكي وصابرين في عزاء "محمد الحلو" (صور)
علي الحجار وأشرف زكي وصابرين في عزاء "محمد الحلو" (صور)
علي الحجار وأشرف زكي وصابرين في عزاء "محمد الحلو" (صور)
علي الحجار وأشرف زكي وصابرين في عزاء "محمد الحلو" (صور)
علي الحجار وأشرف زكي وصابرين في عزاء "محمد الحلو" (صور)
علي الحجار وأشرف زكي وصابرين في عزاء "محمد الحلو" (صور)
علي الحجار وأشرف زكي وصابرين في عزاء "محمد الحلو" (صور)
علي الحجار وأشرف زكي وصابرين في عزاء "محمد الحلو" (صور)
علي الحجار وأشرف زكي وصابرين في عزاء "محمد الحلو" (صور)
علي الحجار وأشرف زكي وصابرين في عزاء "محمد الحلو" (صور)
علي الحجار وأشرف زكي وصابرين في عزاء "محمد الحلو" (صور)
علي الحجار وأشرف زكي وصابرين في عزاء "محمد الحلو" (صور)
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