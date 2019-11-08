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المؤتمر الدولي للعمارة والفنون يختتم أعماله بالإسكندرية

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 11:26 م
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بوابة الفجر
حسام زيدان
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اختتم المؤتمر الدولي الرابع للعمارة والفنون تحت عنوان "الاتجاهات الحديثة في العمارة والفنون والتراث والآداب واستراتيجيات التنمية والتعليم بدول حوض البحر الأبيض المتوسط.. آفاق جديدة في الإبداع والابتكار والتكنولوجيا"، فعالياته اليوم بمدينة الإسكندرية.

وكان المؤتمر قد انعقد في الفترة من 6 حتى 8 نوفمبر بأحد فنادق الإسكندرية تحت رعاية المعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة، برئاسة دافيدي سكالماني، وبالتعاون مع مؤسسة مصر المستقبل للتراث والتنمية برئاسة الدكتور بدوي إسماعيل، عميد أثار الأقصر.

وقال الأستاذ الدكتور بدوي إسماعيل، عميد كلية الأثار، بجامعة الأقصر ورئيس مؤسسة مصر المستقبل للتراث، إن المؤتمر جاء لدعم حركة النهوض بالتراث وتنشيط السياحة بمدينة الإسكندرية، وفي إطار مبادرة فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على التراث والصناعات التراثية.

ودارت المحاور الرئيسية للمؤتمر حول الآثار والتراث، ودور المتاحف كمؤسسات ثقافية وابداعيه حافظة للتراث، والدور التنموي للسياحة الثقافية في الوطن العربي ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، واستراتيجيات الحفاظ على الموروث الثقافي والفني بدول حوض البحر الأبيض المتوسط، وسياسات الحفاظ على المباني الأثرية والتنمية، والدراسات الأثرية في مجال التنمية المستدامة، رؤي مبتكرة في الحضارات القديمة بمجال ( الفنون – والعمارة – واللغات).

وترأس المؤتمر الأستاذ الدكتور محمد هلال، نائب رئيس جامعة فاروس للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة زينب عبد الحفيظ فرغلى أستاذ تصنيع الملابس بكلية الاقتصاد المنزلي - جامعة حلوان، والمقرر العام للمؤتمر، والدكتورة مها الحلبي، أستاذ العمارة الداخلية كلية الفنون التطبيقية – جامعة حلوان، وبالتعاون مع اتحاد كليات الفنون الجميلة والتربية الفنية بالجامعات العربية برئاسة الدكتور محمد الحاج.
المؤتمر الدولي للعمارة والفنون يختتم أعماله بالإسكندرية
المؤتمر الدولي للعمارة والفنون يختتم أعماله بالإسكندرية
المؤتمر الدولي للعمارة والفنون يختتم أعماله بالإسكندرية
المؤتمر الدولي للعمارة والفنون يختتم أعماله بالإسكندرية
المؤتمر الدولي للعمارة والفنون يختتم أعماله بالإسكندرية
المؤتمر الدولي للعمارة والفنون يختتم أعماله بالإسكندرية
المؤتمر الدولي للعمارة والفنون يختتم أعماله بالإسكندرية
المؤتمر الدولي للعمارة والفنون يختتم أعماله بالإسكندرية
المؤتمر الدولي للعمارة والفنون يختتم أعماله بالإسكندرية
المؤتمر الدولي للعمارة والفنون يختتم أعماله بالإسكندرية
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للعمارة والفنون المؤتمر الدولي السيسي الإسكندرية الأثار

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