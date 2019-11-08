أخبار ريال مدريد اليوم: الريال يقترب أخيرًا من حسم صفقة القرن وتفاصيل صفقة محمد صلاح وإصابة كبري تضرب نجم الملكي

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الجمعة 8 نوفمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها . وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- زيدان يعلق على مواجهة إيبار في الدوري الإسباني

شدد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على صعوبة مواجهة إيبار غدًا السبت وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني.

وقال زيدان في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إيبار والذي نقلته صحيفة ماركا الإسبانية: "كل المباريات التي نخوضها مُعقدة وربما ضد إيبار ستكون أكثر تعقيدًا. إيبار يملك ملعبًا مختلفًا تمامًا عن باقي المنافسين، فهو صغير الحجم ودائمًا تكون المباريات صعبة هناك ونحن مستعدون جيدًا للمباراة".

وعن غضب ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان من تصريحاته عن مبابي، قال زيدان: "لم أقل أي شيء وكل ما قلته كانت كلمات اللاعب نفسه بأنه يحلم باللعب هنا والجميع يعرفون ما يريده".

وعن البلد المستضيف لكأس السوبر الإسباني، قال زيدان :"نحن هنا لكي نلعب والقرار حاليًا بيد الاتحاد الإسباني ونحن سوف نتبع القرار النهائي والآن نحن نفكر في مباراة الغد".

وأضاف: "حالة مارسيلو؟ لن أخبركم بما لديه لأنني لا أملك إذنًا للتصريح وهو أمر صغير ونحن أكثر هدوءًا".





آخر أخبار ريال مدريد اليوم





- صدمة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة إيبار

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد خاض مرانه الأخير ظهر الجمعة وذلك ضمن تحضيراته لمباراة إيبار غدًا السبت وذلك ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من الدوري الإسباني.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن الثنائي جاريث بيل وخيمس رودريجيز لم يتدربا مع الفريق، حيث ما زالا في مرحلة التأهيل للتعافي من المشكلات البدنية التي يعانيان منها لكن ذلك لن يمنعهما من السفر للانضمام لمنتخبي بلدهما.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى غياب كلا من مارسيلو وناتشو رودريجيز وماركو أسينسيو حيث واصل الثلاثي التعافي من الإصابات.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد اعتمد على مجموعة تضم 21 لاعبًا بالإضافة إلى الثنائي الشاب ألتوبي وفران جارسيا.





آخر أخبار ريال مدريد اليوم





- هل يرحل مودريتش عن ريال مدريد؟

تداولت وسائل إعلام في الفترة الأخيرة أنباء عن اقتراب نادي ريال مدريد من التخلي عن الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط الفريق في نهاية الموسم الحالي.

ورد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد على أنباء رحيل مودريتش عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، قائلا: "سيكون لمودريتش دور مهم هنا، إنه لم يلعب بانتظام، لكن لوكا هو لوكا، عندما يأتي جدول زمني أكثر إحكامًا، سنرى ما سنفعله، لكننا بحاجة إلى مودريتش".

وترغب العديد من الأندية في التعاقد مع لوكا مودريتش خلال الصيف القادم في حالة رحيله عن ريال مدريد بالفعل أبرزها نادي ميلان الإيطالي.









- مبابي يسهل انضمام صلاح إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية ألمانية عن مساهمة الفرنسي كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان في انضمام المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول إلى نادي ريال مدريد في نهاية الموسم الحالي.

وكشفت صحفية بيلد سبورت أن نادي ليفربول يرغب في التعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت الصحيفة أن نادي ليفربول مستعد لتقديم عرض بقيمة 215 مليون جنية إسترليني وراتب يصل إلى 34 مليون جنية إسترليني سنويا لضم مبابي في الصيف القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حالة نجح نادي ليفربول في ضم مبابي في الصيف سيتمكن نادي ريال مدريد من التعاقد مع محمد صلاح نجم الريدز مقابل حوالي 135 مليون جنية إسترليني.





آخر أخبار ريال مدريد اليوم





- ريال مدريد يواجه خطر خسارة صفقته المنتظرة

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي ريال مدريد الإسباني يواجه خطر العجز في التعاقد مع صفقته المنتظره خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن نادي سالزلورج النمساوي قرر رفع مطالبه لمن يرغب في ضم النرويجي إيرلينج براوت هالاند مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات.

وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن نادي سالزبورج يرغب في الحصول على مبلغ 100 مليون يورو من أي نادي يرغب في ضم هالاندا خلال فترة الانتقالات سواء الصيفية والشتوية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مطالب سالزبورج العالية ستعقد المهمة على نادي ريال مدريد في ضم هالاندا خصوصا وسط منافسة أكثر من 20 نادي يرغبون في ضم اللاعب.









- يوفنتوس يرصد مبلغا ضخما لضم هدف ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن نادي يوفنتوس الإيطالي رصد مبلغ مالي ضخم للتعاقد مع نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأكدت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن نادي يوفنتوس يستهدف التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد خلال يناير القادم.

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن نادي يوفنتوس رصد مبلغ ضخم يصل إلى 120 مليون يورو للتعاقد مع بوجبا في الشتاء القادم.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن هناك منافسة قوية أمام يوفنتوس للتعاقد مع بوجبا حيث يوجد العديد من الأندية التي ترغب في ضمه أبرزها نادي ريال مدريد الإسباني.









- تقرير إسباني: خط وسط ريال مدريد لا يقهر

أشادت صحيفة "آس" الإسبانية الشهيرة بخط وسط نادي ريال مدريد الإسباني ووصفته بالذي لا يقهر بعد الآداء المميز الذي ظهر عليه في المبارة السابقة أمام جلطة سراي التركي ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه‏ يتم بناء مدريد المستقبل على واحدة من أكثر الركائز التي أثارت الماضي المجيد و الأبطال الثلاث المتتالية عندما سيطر عليها الفريق بوسط مكون من مودريتش، كاسيميرو، كروس والان زيدان يُعيد الوسط للمشهد مع ثلاثية كروس كاسيميرو وفيدي، ‏الأرقام والأداء تدعم الالتزام تجاه الثلاثي الجديد. زيدان أشرك هذا الثلاثي في 6 مباريات ولا يزال لا يعرف الهزيمة حيث فاز على جلطة سراي ذهابًا وإيابًا و ليجانيس وغرناطة وأوساسونا و تعادل مع أتلتيكو مدريد في الواندا.





آخر أخبار ريال مدريد اليوم





- عاجل.. إصابة قوية تضرب مهاجم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن لعنة الإصابات عادت إلى نجم جديد من صفوف فريق ريال مدريد قبل مواجهة إيبار يوم غد السبت في الجولة الثالثة عشر من الدوري.

وأفادت صحيفة الماركا الإسبانية بأن لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد تعرض لإصابة عضلية وبناء على ذلك تم استبعاده من قائمة لقاء الغد أمام إيبار.

وبالرغم من عدم إعلان ريال مدريد أي تفاصيل عن الإصابة إلا أن التقارير تشير إلى أن اللاعب سيكون جاهز للمشاركة مع ريال مدريد بعد فترة التوقف الدولي.



