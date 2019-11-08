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السعودية تفرض 500 ريال عقوبة البصق وإلقاء النفايات بغير أماكنها

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 11:01 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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فرضت وزارة الشؤون البلدية والقروية، عقوبة غرامة مالية قدرها 500 ريال، على البصق وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها.

ونوهت الوزارة بأنه عند تكرار المخالفة سيتم فرض عقوبة 1000 ريال، وذلك وفقًا للائحة الذوق العام.

حددت المملكة العربية السعودية عددا من الأماكن التي يسمح فيها بارتداء ملابس النوم دون أن يكون ذلك مخالفا للذوق العام الذي يعرض صاحبه للغرامة.

 

ونشرت صحيفة «أرقام» الإلكترونية عن مصادر مسؤولة عددا من الأماكن التي يسمح فيها للرجال بارتداء ملابس النوم دو أن يكون ذلك مخالفا للذوق العام.

 

وقالت المصادر إن ثوب النوم مسموح به في الأسواق الشعبية أ ي حالة شراء طلب من مكان قريب من المنزل، بينما يمنع ارتداء ثياب النوم في المجمعات التجارية والمستشفيات والنؤسسات العامة باستثناء حالات الطوارئ، وكذلك ممنوع في الحفلات والمناسبات والنوادي والمماشي الرياضية والحدائق العامة والشواطئ.

 

وبدأت محافظة عفيف في المملكة العربية السعودية تطبيق غرامات مخالفة الذوق العام على المخالفين، وتطبيق اللائحة والقانون عليهم وتغريمهم في حال مخالفة القواعد واللوائح.

 

وتمكنت الدوريات في شوارع محافظة عفيف من تطبيق الغرامات على حالات في عمر الشباب، لمخالفتهم الذوق العام بارتداء ملابس غير لائقة.

 

وتتضمن لائحة مخالفات الذوق العام: «التصرفات الخادشة للحياء، ورفع صوت الموسيقى في الأحياء وتشغيلها وقت الأذان والإقامة، وترك مخلفات الحيوانات الأليفة، والبصق وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة، وإشغال مقاعد ومرافق كبار السن والمعاقين، وتجاوز الحواجز للدخول إلى الأماكن العامة وارتداء اللباس غير اللائق بحسب طبيعة المكان».

 

وتشمل القائمة: "ارتداء ملابس في الأماكن العامة تحمل عبارات أو صوراً خادشة أو مثيرة للعنصرية أو الممنوعات والمحرّمات ويشمل وضع العبارات على وسائل النقل، كذلك الكتابة على الجدران أو ما في حكمها، ووضع الملصقات والمنشورات في الأماكن العامة دون ترخيص، وإشعال النار في غير المكان المسموح، وتخطي طوابير الانتظار بالأماكن العامة، واستخدام الإضاءة المؤذية كالليزر أو تصوير الحوادث الجنائية والمرورية أو العرضية دون الحصول على إذن".


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عقوبة السعودية البصق إلقاء النفايات 500 ريال

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