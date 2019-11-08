محمود البزاوي يحذف تغريدة عن الطالبة شهد ويعتذر للمصريين (فيديو)

نعى الفنان محمود البزاوي، الطالبة بكلية الصيدلة في جامعة قناة السويس، شهد أحمد، التي تم العثور على جثتها في نهر النيل بنطاق القاهرة قائلًا: "عزائي لمصر كلها وليس سيناء فقط".



وقال "البزاوي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة إنه قام بحذف ما كتبه حول شهد عبر تويتر، وأعتذر عن الحديث عن القضية دون معلومة موثقة، مشيرًا إلى أنه تعاطف مع الفتاة شهد.



وأضاف أن ما ذكره مجرد هفوه ومواقع التواصل الاجتماعي وضعته في موقف صعب لنشرها معلومات خاطئة وقام هو بنقلها، متابعًا: "أنا بعلنها رسمي للشعب المصري كله أن كتبت تجاوز بسيط".



هذا وقد حذف الفنان محمود البزاوي تغريدته التي نعى فيها الطالبة شهد أحمد، وكتب البزاوي: "عملا بمبدأ ثقافة الاعتذار أعتذر عن نقلي لأخبار متداوله على السوشيال ميديا بخصوص وفاة المرحومة شهد، وتبقى دعاوتنا معها، ولذلك حذفت التغريدة حتى تنشر أخبار موثقة".



وكان الفنان محمود البزاوي كتب منذ قليل عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "ربنا يصبر أهلك يا رب اللي كان عندهم أمل ترجعي، ورجعتي بس جثة مقتولة.. ألف رحمة ونور عليكي يا رب. اللهم آنسها في وحدتها وآنسها في وحشتها وآنسها في غربتها، اللهم أنزلها منزلًا مباركًا وأنت خير المنزلين".

