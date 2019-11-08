وزير الخارجية عن تصريحات أردوغان: شىء مضحك (فيديو)

عقب سامح شكري، وزير الخارجية، على تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن أن تركيا لم تنهار مثل مصر، قائلا: "شيىء مضحك".



وأشار "شكري"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أدب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن مثل هذا الكلام لا يلقي له أحد بالا، حيث أن هناك عدد ضخم من المشروعات الجديدة،، والتقارير الدولية من مختلف المؤسسات الخارجية عن الوضع المصري إيجابية.



وأضاف وزير الخارجية، أن كل مؤشرات مصر في تحسن، حيث ترتفع معدلات النمو الاقتصادي، وتنخفض معدلات البطالة حيث وصلت إلى 8%، فضلا عن تراجع الدولار أمام الجنيه، متسائلا: "فكيف تستقيم تلك التصريحات مع هذا الوضع؟".

