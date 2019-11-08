أوقاف قنا تحتفل بالمولد النبوي الشريف (فيديو وصور)

شهد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا نائبا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مساء اليوم الجمعة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف الذي أقامته مديرية الأوقاف بمسجد سيدي عبدالرحيم القنائي بمدينة قنا.



حضر الاحتفال اللواء مجدي القاضي مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا والأستاذ الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي والنائب محمود الضبع عضو مجلس النواب والعقيد أسامه رضوان نائب المستشار العسكري بقنا والمقدم أحمد حسني ممثل جهاز الأمن الوطني بقنا والمحاسب كمال شلبي السكرتير العام للمحافظة والعميد وليد البيلي السكرتير المساعد وفضيلة الشيخ محمد الطراوي وكيل وزارة الأوقاف وفضيلة الشيخ مصطفي الصغير مدير منطقة وعظ قنا ولفيف من القيادات الدينية والأمنية والتنفيذية وعدد كبير من أبناء المحافظة.



بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القران الكريم للقارئ الشيخ محمد نور، تلاها كلمة الشيخ مصطفي الصغير التي تحدث خلالها عن أهمية الاقتداء بصفات ومواقف الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لما فيها من سماحة الإسلام ووسطيته التي تؤلف بين القلوب وتحس على الخير والسلام وتنبذ العنف والتطرف.



والقى الشيخ محمد الطراوي كلمة تناول فيها ذكرى مولد الرسول الكريم وضرورة التأسي بأخلاقه الكريمة وحسن معاملته وجميل فضائله التي تعد دستورا للحياة السليمة ومنهجا لبناء المجتمعات الصالحة مؤكدا أن دعوة الإسلام هي دعوة للتآخي والتراحم بين الناس.



وعقب الاحتفال تبادل محافظ قنا التهنئة بالمولد النبوي الشريف مع الحاضرين من القيادات الامنية والتنفيذية وابناء المحافظة، متمنيا من الله أن تحمل الأيام القادمة المزيد من التقدم والرخاء لمصرنا الغالية في ظل القيادة الرشيدة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.