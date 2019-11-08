قبل ساعات من نهائي الحلم.. تعرف على نتائج الهلال وأوراوا في الفترة الآخيرة

نتائج فريق الهلال السعودي



نتائج فريق أوراوا ريد الياباني

يعاني فريق أوراوا ريد من النتائج السيئة بعدما تلقى هزيمة قاسية أمام ضيفه كاواساكي فرونتال، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري الياباني، لتستمر سلسلة الهزائم بعدما سقط الفريق الياباني أمام كاشيما أنتلرز، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة 30 من الدورى، ليتواجد في المركز الحادي عشر، من جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، وبفارق 5 نقاط فقط عن مركز الهبوط.



كما ضربت الإصابات الفريق الياباني، ويأتي في مقدمة المصابين المهاجم يوكي موتو، والذي سيغيب عن الملاعب لمدة 4 أشهور لتعرضه لإصابه قوية في الكتف، مما يعني تأكيد غيابه عن مباراة ذهاب وإياب النهائي الآسيوي في الرياض، فيما تعرض مدافعه تاكويا أوكي، لإصابة قوية في الكاحل، وحاجته للراحه لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع، مما يعني تأكد غيابه عن مباراة الذهاب، إلى جانب غياب شوساكو حارسه الأساسي بسبب تراكم البطاقات.





ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مواجهة نارية بين فريق الهلال السعودي وأوراوا ريد الياباني، غدا السبت الموافق 9 نوفمبر 2019، على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، فيما سيقام لقاء العودة يوم 24 نوفمبر، على ملعب سايتاما في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.ومن المقرر أن يستضيف الهلال فريق أوراوا ريد الياباني، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي، والساعة الرابعة والنصف بتوقيت جرينتش.ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" في هذا التقرير مستوي الفريقين في الفترة الأخيرة:-وذلك عقب تلقيه سلسلة من الخسائر متتالية، والتي بدأت بسقوطه أمام السد القطري في عقر داره بأربعة أهداف مقابل هدفين، إلا أن الزعيم خطف بطاقة التأهل بفارق هدف واحد إلى النهائي من إجمالي مجموع مبارتي الذهاب والإياب، ثم تلقيه هزيمة قاسية أمام غريمه التقليدي النصر بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين، قبل أن يسقك في فخ التعادل بثلاثة أهداف لمثلهم، ليفقد الهلال 5 نقاط في آخر مواجهتين في صراع الصدارة، ليعود الزعيم لصحوته مجددا؛ بتحقيقه فوزا ثمينا أمام ضيفه عرعر؛ بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة، والتي تأهل على آثرها إلى دور ال23 من كأس خادم الحرمين الشريفين.ثم جاء ديربي الرياض ليستكمل سلسلة هزائم الزعيم بعدما تلقى خسارة أمام غريمه التقليدي النصر بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين، قبل أن ينجو من هزيمة محققة أمام الفتح لتنتهي المباراة بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلهم، ليفقد الهلال 5 نقاط في آخر مواجهتين في صراع الصدارة.وعاد الزعيم لصحوته مجددا؛ بتحقيقه فوزا ثمينا أمام ضيفه عرعر؛ بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة، والتي تأهل على آثرها إلى دور ال23 من كأس خادم الحرمين الشريفين.