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أخبار برشلونة اليوم: ميسي يطلب حسم هذه الصفقة وتحديد أول الراحلين وعرضا كبير لضم الهداف وخلاف حاد بين ميسي وجريزمان

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 11:01 م
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أخبار برشلونة اليوم
أخبار برشلونة اليوم
أحمد عصام
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شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الجمعة 8 - 11 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي استعدادت الفريق لمباراة سيلتا فيجو والتي ستقام على ملعب الكامب نو في إطار منافسات الدوري الإسباني.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة الموافق 8 - 11 - 2019 :-

- ميسي يدفع برشلونة نحو الصفقة المُستحيلة

أبدى اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني عن رغبته في التعاقد مع الجابوني ايميريك اوباميانج لاعب فريق أرسنال الإنجليزي خلال الفترة المقبلة من أجل تدعيم الخط الهجومي في الفريق الكتالوني.

- مفاجآت في قائمة برشلونة أمام سيلتا فيجو.. فالفيردي يستبعد 3 نجوم

أعلن ارنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة الإسباني عن قائمة الفريق لمباراة سيلتا فيجو القادمة في الليجا، وجاءت قائمة برشلونة الرسمية كالتالي :-

حراسة المرمي: تير شتيجن، نيتو.
خط الدفاع: سيميدو، لينجليت، بيكيه، موسي واجي، أومتيتي، جونيور فيربو.
خط الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، سيرجي روبيرتو، آرثر، دي يونج، فيدال.
خط الهجوم: ميسي، جريزمان، انسو فاتي، سواريز، عثمان ديمبلي.

- فالفيردي يكشف حقيقة خلاف ميسي مع جريزمان

أكد فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني إن العلاقة بين ليونيل ميسي وانطوان جريزمان جيدة، وان الأمور بسيطة للغاية وليست كما تبدو للجميع، واللاعبين يركزون من أجل تحقيق الفوز على سيلتا فيجو.

- مفاجأت كتالونية.. برشلونة يُجهز عرضًا كبيرًا لضم "السفاح"

يستعد مسئولو فريق برشلونة الإسباني لتقديم عرضا خلال الفترة المقبلة من أجل التعاقد مع تيمو فيرنر مهاجم فريق لايبزيج الألماني خاصة بعد مستواه المميز في الفترة الأخيرة مع الفريق.

- برشلونة يجهز عرضا ضخما لضم مهاجم جديد من الدوري النمساوي

أصبح فريق برشلونة في الفترة الأخيرة بأزمة كبيرة بسبب كثرة إصابات اللاعب الأوروجوياني لويس سواريز، ويرغب في ضم كريم أديمي مهاجم نادي سالزبورج النمساوي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة ليكون بديلا للأوروجوياني.

- الكشف عن أزمة كبرى داخل برشلونة بطلها ميسي وجريزمان

كشفت بعض التقارير الإسبانية حسب "El Chiringuito" بأن هناك أزمة كبيرة بين ليونيل ميسي وانطوان جريزمان في الفترة الأخيرة، مؤكدا أن الثنائي لا يتحدثان مع بعضهما خلال التدريبات، وكان الفرنسي جريزمان قد واجه هجوم شديد من جماهير البارسا بعد أدائه السلبي مع الفريق.

- غموض موقف نجم برشلونة من موقعة سيلتا فيجو

أصبح الغموض يسيطر على مشاركة اللاعب الأوروجوياني لويس سواريز مع الفريق خلال مباراة سيلتا فيجو المقبلة في الليجا بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرا مع الفريق في مباراة ليفانتي والتي خسرها الفريق بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

- خبر سار لجماهير برشلونة قبل مواجهة سيلتا فيجو

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن جاهزية اللاعب البرازيلي أرثور لمباراة سيلتا فيجو المقبلة في الليجا، وان مشاركته أصبحت في يد المدير الفني ارنستو فالفيردي بعد الإصابة التي تعرض لها مع البارسا، وكان قد غاب عن الفريق في المباريات الماضية.

- تحديد أول الراحلين عن برشلونة
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أول الراحلين عن فريق برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقالت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن الكرواتي إيفان راكيتيتش أصبح أول الراحلين عن برشلونة في يناير المقبل بعدما ابتعد بشكل كبير عن تشكيل برشلونة.
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