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أيتن عامر تعلن عن حملة صدقة جارية على روح هيثم أحمد زكي

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 11:06 م
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أيتن عامر
أيتن عامر
شيماء فوزى
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شاركت الفنانة الشابة أيتن عامر مع جمهورها حملة تبرعات على روح الفنان الراحل هيثم أحمد زكى، وذلك على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام".

وكتبت أيتن:"اللهم بارك تم جمع ٤٠ ألف جنيه لحد دلوقتي صدقة جارية على روح هيثم وهدفها توصيل مياه وكهربا لمنزل لو حد عايز يشارك العنوان الكودT tpeb على رقم ٩٥٩٧. سعر الرسالة ٥ جنية".

جاءت ردود المتابعين كل يعبر عن تفكيره فى الوقت الذى جاءت فيه التعليقات مشجعة جدا وتدعوا للفقيد بالرحمة، جاءت الأخرى تجد أنه من الأولى أن تجمع التبرعات من الفنانين فمبلغ الـ٤٠ ألف من السهل عليهم جنى اضعافه.

ردت أيتن على التعليقات المتهكمة من الحملة وأوضحت أنهم كفنانين يقوموا بأكثر من ذلك، وأن الحملة للأشخاص الذين لن يستطيعوا مشاركة الفنانين، وجاء رد الفنانة لقاء الخميسي على أحد هذه التعليقات قائلة: "ربنا يهدى اللى شبه كدة كل حى يخليه فى حاله".

وعن باقى التعليقات المتحمسة للحملة فردت أيتن على بعضهم، لتوضح لهم كيفية أرسال الكود وكيفية توزيع أموال التبرعات.

أيتن عامر وهيثم أحمد زكي فى الوصايا السبعة

شهد مسلسل الوصايا السبعة تعاون أيتن مع الراحل هيثم أحمد زكى، فمثل الإثنين دور إخوة يموت والدهم و يتركهم مع خمس أخوات آخرين ويترك لهم سبع وصايا يملؤها الغموض والحيرة، وحقق المسلسل وقت عرضه نجاحا كبيرا، صب فى مصلحة كل فريق العمل، ومن بينهم أيتن وهيثم.

صدقة جارية من الفنانين على روح أحمد زكى

احس الجمهور بسمو أخلاق هيثم وقت حياته وبتفاعل الوسط الفنى نجاة وفاته، حيث أحبه زملائه وجمهوره، ويسعوا لعمل صدقات على روحه ويذكرنا ذلك بوالده الفنان الكبير أحمد زكى، حيث قام زملائه فى رمضان الأسبق بعمل صدقة جارية له فى مستشفى ٥٠٠٥٠٠ لعلاج السرطان، بعمل جناح يحمل اسمه بالمستشفى.
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