بشرى سارة من رئيس حماية المنافسة بشأن بث مباريات الكاف (فيديو)

عقب الدكتور أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة، على فسخ الكاف تعاقده مع شركة لاجاردير الفرنسية، مشيرًا إلى أن الجهاز في 2017 أصدر قراره ببطلان التعاقد بين الاتحاد الفريقي وشركة لاجاردير.





وأشار "نبيل"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أدب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن هذا العقد بدأ في 2006، وتم تجديده في سبتمبر 2016 لمدة 20 عام، موضحًا أنه بعد هذا القرار سيتم طرح الحقوق وفقا للشروط التنافسية.





وأضاف أنه لابد من تقسيم الحقوق حتى لا تنفرد بها جهة واحدة، موضحًا أن حق البث الأرضي في مصر لا يملكه سوى الهيئة الوطنية للإعلام، منوهًا لاجاردير ليس لها حق الطعن على الحكم سواء القضاء المصري أو السويسري.



