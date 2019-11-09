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محمود سعد عن وفاة هيثم أحمد زكي: "لعلها تكون حكمة" (فيديو)

السبت 09/نوفمبر/2019 - 07:05 ص
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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علق الإعلامي محمود سعد، على وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، قائلًا: "لعلها تكون حكمة من حكم موت الفجأة، ما زال موت الفجأة له دهشة رغم أنه يتكرر".

وأضاف "سعد"، خلال تقديم برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار" مساء اليوم الجمعة، أنه مر بنفس الموقف، موضحًا أن شقيقه تناول الفطور معه وبعدها ذهب إلى الخارج ولم يعد، رغم أنه لم يكن مريضًا، وكان لديه 48 عامًا.

وتابع الإعلامي: "أنا كنت صاحب أحمد زكي، ومقدرتش أحضر رحيله، بعدها أحضر رحيل ابنه"، مستكملًا: "أحمد زكي كان إيده مخرومة، وميعرفش أي حاجة في الفلوس وبيصرف وخلاص، وكان شغلي الشاغل أنا ووحيد حامد إننا نقوله شيل لابنك فلوس، وكان بيقولنا خلوها على الله هو هيعيش كويس".
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