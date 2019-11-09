محمود سعد عن وفاة هيثم أحمد زكي: "لعلها تكون حكمة" (فيديو)

علق الإعلامي محمود سعد، على وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، قائلًا: "لعلها تكون حكمة من حكم موت الفجأة، ما زال موت الفجأة له دهشة رغم أنه يتكرر".





وأضاف "سعد"، خلال تقديم برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار" مساء اليوم الجمعة، أنه مر بنفس الموقف، موضحًا أن شقيقه تناول الفطور معه وبعدها ذهب إلى الخارج ولم يعد، رغم أنه لم يكن مريضًا، وكان لديه 48 عامًا.



