"عفاريت البحر".. أول عروض مهرجان نواة للمسرح المجتمعي

تقام فاعليات مهرجان نواة للمسرح المجتمعى، على مسرح المركز الأولمبي بالمعادى، وذلك يوم الاثنين الموافق 11 نوفمبر القادم إلى السبت ١٦ نوفمبر، وذلك فى تمام الساعة 5:30 مساء، وعلى من يرغب فى الحضور يقوم بملئ الاستمارة التالية.



ويشهد أول يوم فى الفاعليات عرض "عفاريت البحر" لفريق سوهاج،وذلك يوم الاثنين الموافق 11 نوفمبر فى تمام الساعة 5:30-مساءً، وفى نفس اليوم يقام عرض "الحلبة" لفريق الفيوم، وذلك فى تمام الساعة 7:30 مساء.



وتشهد فاعليات اليوم الثانى عرض "حكايات بيوتنا" لفريق قنا، ويبدأ العرض فى تمام الساعة 5:30مساءً، وفى نفس اليوم يقام عرض "خليك مكانى" لفريق أسوان، وذلك فى تمام الساعة 7:30 مساء.



وتشهد فاعليات اليوم الثالث عرض "فتاة المريح" لفريق الجيزة، وذلك فى تمام الساعة 5:30 مساءً ، وفى نفس اليوم يقام عرض"بنات أفكارنا" لفريق دمياط، وذلك فى تمام الساعة 7:30 مساء.





وتشهد فاعليات اليوم الرابع عرض"دبابيس"، لفريق العاشر من رمضان، وذلك فى تمام الساعة 5:30 مساءً، وفى نفس اليوم يقان عرض" الكرسى" لفريق السويس، وذلك فى تمام الساعة 7:30 مساء.





وتشهد فاعليات اليوم الخامس عرض" نواة المجمع"، وهو عرض مجمع من العشر فرق، وذلك فى تمام الساعة 5:30مساءً، وفى نفس اليوم يقام عرض"حفلة غنائية" لفريق العاشر من رمضان، قنا، الهرم، وذلك فى تمام الساعة 7:30 مساء.



وتشهد فاعليات اليوم السادس والأخير عرض "ريحان" لفريق بنى سويف، وذلك فى تمام الساعة 10 صباحا،وفى نفس اليوم يقام عرض "زوزو الفضائى" لفريق المنيا، وذلك فى تمام الساعة 12 مساء،ويقام أيضا عرض التمثيل "بلاى باك"لفريق العاشر من رمضان، وذلك فى تمام الساعة 2مساء.

