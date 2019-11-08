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قرار نهائي.. الزمالك يحسم رحيل نجم الفريق

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 10:59 م
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الزمالك
الزمالك
كتب احمد السيد
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كشف مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك الموقف النهائي لرحيل محمود علاء عن صفوف الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.


وقال المصدر الذي رفض الإفصاح عن اسمه في تصريحات خاصة لـ" الفجر الرياضي" بأن المجلس متمسك بعدم رحيل أي لاعب من القوام الرئيسي للفريق في يناير المقبل، بسبب ارتباطنا بمواجهات هامة وحاسمة خلال الموسم الحالي.


وأضاف : في حالة تمسك أي لاعب بمبدأ الرحيل عن الفريق عليه إحضار عرض رسمي ومناسب لاسم وكيان نادي الزمالك، والادارة لن تمانع في الموافقة على الرحيل اذا كان على سبيل البيع النهائي او الإعارة.


وتابع : الأمور تسير بالفريق بشكل جيد والجهاز الفني يعمل بكل قوته خلال التوقف الدولي الحالي، من أجل تحقيق نتائج طيبة خلال مواجهات بطولة دوري أبطال أفريقيا.


وقد انتشرت بعض التقارير الإعلامية عن وجود رغبة داخل مجلس إدارة نادي أهلي جدة السعودي للحصول على خدمات المدافع الدولي محمود علاء، بعد ان أبدى السويسرى كريستيان جروس مدرب النادي السعودي رغبته في الحصول على خدمات مدافع الزمالك.


في سياق متصل يستأنف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته الجماعية غدا السبت على ملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك بعدما قام الصربي ميتشو المدير الفني للابيض منح اللاعبين راحة من المران لمدة يومين.


وقد فاز الزمالك بهدفين مقابل لا شيء على المنتخب الأولمبي الجنوب أفريقي في مباراة ودية تجريبية ضمن الاستعدادات الخاصة بالفريق لاستئناف الموسم الكروي الحالي، حيث سجل الهدفين كريم بامبو وأشرف بن شرقي.

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