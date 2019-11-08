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خاص.. أحمد مرتضى يكشف أهم لقطة في لقاء مصر ومالي

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 10:59 م
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مصطفي محمد
مصطفي محمد
هاني عصام
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أثنى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بأداء لاعبي المنتخب الأوليمبي في لقاء مالي اليوم، والتي انتهي بفوز المنتخب المصري بهدف نظيف حمل توقيع مصطفي محمد بضربة رأسية محكمة.

وفاز المنتخب الأوليمبي على مالي بهدف نظيف مساء اليوم في افتتاح بطولة افريقيا تحت 23 سنة.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" "لقطة صبحي ومصطفى محمد والعناق لبعضهما بعد الهدف رسالة رائعة لكل الجماهير بضرورة نبذ التعصب وأهمية الحفاظ على الروح الرياضية وعدم وجود أي خلافات".

وأكمل "العلاقة بين لاعبي الأهلي والزمالك قوية ويجب أن يعرف الجمهور ذلك جيدًا ولا يوجد أي سبب لحالة التعصب أو الاحتقان داخل المدرجات".

وعلى الجانب الآخر، أكد أسامة جلال مدافع المنتخب الأوليمبي أن العودة إلى الخلف في الشوط الثاني أمام مالي خلال لقاء الفريقين اليوم كان بهدف الحفاظ على الفوز.

وتغلب المنتخب الأوليمبي على مالي بهدف نظيف مساء اليوم في افتتاح بطولة افريقيا تحت 23 سنة.

وتابع جلال في تصريحات عقب اللقاء "كان هدفنا الحفاظ على الفوز خاصة أننا نخوض مباراة أخرى بعد أيام قليلة والمخزون البدني مهم للغاية".

وأكمل "لا أجد علامة استفهام على أداء المنتخب كما يردد البعض، وحققنا المهم وهو الانتصار خاصة أن المنافس كان قوي".

وأضاف "أضاعنا أكثر من فرصة في اللقاء وكان بإمكاننا الخروج بانتصار عريض".


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