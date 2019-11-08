أمن قنا يحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف (صور)

شهد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا واللواء مجدي القاضي مساعد وزير الداخلية مدير امن قنا الاحتفال الذي نظمته ادارة قوات الامن بمناسبة المولد النبوي الشريف جاء ذلك بحضور اللواء اشرف عطا مساعد مدير امن قنا والعميد وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة وفضيلة الشيخ محمد الطراوي وكيل وزارة الاوقاف بقنا وعدد كبير من القيادات الامنية والمجندين.



وخلال كلمته قال المحافظ إن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ذكرى عطرة نستلهم منها قيم سامية في العمل والكفاح والصبر على الشدائد ونشر المحبة والسلام ونبذ العنف والتطرف والإرهاب، مقدما التهنئة بتلك المناسبة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري والأمة العربية والإسلامية، معربا عن سعادته للاحتفال بتلك المناسبة وسط المجندين والضباط من رجال الشرطة الاوفياء مثنيا علي الدور العظيم الذي تقوم به القوات المسلحة والشرطة المصرية في الحفاظ علي امن واستقرار الوطن.





ومن جانبه اعرب اللواء مجدي القاضي عن شكره لمحافظ قنا لمشاركته ابناء الشرطة من مديرية امن قنا الاحتفال بالمولد النبوي الشريف موجها التهنئة بتلك المناسبة لكافة رجال الشرطة والشعب المصري والامة العربية والاسلامية داعيا الله يعيد تلك الايام علي مصر بالخير واليمن والبركات.



فيما ألقى وكيل وزارة الأوقاف الشيخ محمد الطراوي كلمة عن الذكرى العطرة لمولد الرسول (صلى الله عليه وسلم) والدروس المستفادة من هذه المناسبة متمنيا أن تكون هذه الذكرى فرصة للاقتداء بسيرة رسولنا الكريم وأخلاقه وسماحته، حيث علم الإنسانية حق المواطنة وحرية الاعتقاد والتعايش في إطار من المحبة والتعاون.



