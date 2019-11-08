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أحمد فلوكس ينشر صورة جديدة والجمهور: "احلي شهيد ولا ايه"

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 10:56 م
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احمد فلوكس
احمد فلوكس
هبة أحمد
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يحرص الفنان أحمد فلوكس، على التواصل الدائم مع محبيه من خلال حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

حيث نشر صورة جديدة له، وذلك من خلال لقائه أمس مع الإعلامى رامى رضوان فى برنامجه "مساء dmc"، وذلك من خلال حسابه الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وحظيت الصورة على إعجابا كبيرا.

ومن أبرز هذه التعليقات :"أحلى شهيد ده ولا إيه" ، "منور يا شهيد والله كويس إن انت لسه عايش"، "انت صدقت إنك شهيد".

وفى سياق آخر، يشار أن آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس السينمائية مشاركته فى فيلم "الممر".

أحداث فيلم الممر

ويتناول فيلم الممر قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف ويناقش المرحلة الزمنية خلال عام 1967 وحتى حرب الاستنزاف.

أبطال فيلم الممر

الفيلم بطولة كلا من :أحمد فلوكس، أحمد عز،محمد فراج، أحمد رزق، إياد نصار، محمد الشرنوبى، أحمد صلاح حسني، أمير صلاح الدين، محمد جمعة، أسماء أبو اليزيد، محمود حافظ، أسماء أبو اليزيد، ويضم الفيلم مجموعه من ضيوف الشرف وهم :شريف منير، هند صبري، انعام سالوسة، حجاج عبد العظيم.
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