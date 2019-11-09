رئيس أكاديمية البحث العلمي يكشف الهدف من رالي الجامعات (فيديو)

قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، إن رالي الجامعات عبارة عن آلية من مبادرة كبيرة الهدف منها تعميق التصنيع المحلي في مجال السيارات الكهربائية، موضحا أن الهدف منه تعليم، وحشد قدرات الشباب في الجامعات المصرية خاصة كليات الهندسة.





وأضاف محمود صقر، خلال حواره في برنامج "معكم مني الشاذلي" المُذاع عبر فضائية "cbc": "لدينا قدرات مبعثرة في الجامعات المصرية، وهناك 31 جامعة مشاركين في المسابقة وفي كل فريق 8 أشخاص"، متابعا: " إذا تم تجميع هذا الشباب في معسكر ويشرف عليها أساتذة كبار، سيتم الاستفادة بشكل كبير من المبادرة".





وأشار محمود صقر إلى أن اختيار جامعة عين شمس لم يكن عشوائيا ولكن جاء على أساس تنافسي، من خلال إعلان تقدمت كل الجامعات مشيرُا إلى أنه تم تقييم كل المقترحات وتم اختيار جامعة عين شمس.



