الانتخابات الرئاسية 2020.. من هو المرشح الأقرب لرئاسة الولايات المتحدة؟

تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لتنظيم انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2020، حيث يتنافس 17 مرشحاً مع الرئيس ترامب، ومنهم جو بايدن، والسيناتور عن ولاية ماساتشوستس إليزابيث وارِن، وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت، بيرني ساندرز.

فرص ترامب

تعتبر فرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات القادمة ضعيفة جدا بسبب الفضائح المالية والجنسية التي يواجهها بالإضافة إلي فضيحة اتصال هاتفي أجراه ترامب مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لحثه على التحقيق مع أسرة "بايدن" بشأن عمل هنتر مع مجموعة بوريزما الأوكرانية للطاقة.

علقت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على فتح الكونجرس تحقيقا ضد والدها، تمهيدا لعزله عن الحكم، في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس"، أن هذه الإجراءات هي "محاولة للانقلاب على نتائج انتخابات عام 2016".

قد اتهم الحزب الديمقراطي الرئيس ترامب بالتدخل في الانتخابات الرئاسية التي حدثت في2016، والتي ستجري العام المقبل، قد أقر مجلس النواب الأمريكي، في تصويت "تاريخي" على تشريع يجيز عقد جلسات استماع عامة في إطار التحقيقات، بشأن عزل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

التدخل الأجنبي

يري مسئولون أمريكيون، أن روسيا والصين تسعيان للتدخل في الانتخابات الأمريكية، كما أكد النائب العام ويليام بار، ووزير الدفاع مارك إسبر، والقائم بأعمال وزير الأمن الداخلي كيفين ماكالينان، في بيان مشترك: "تسعى روسيا والصين وأطراف خارجية خبيثة أخرى للتدخل في عملية التصويت أو التأثير على رؤية الناخبين".

أكد البيان، أن هيئات الحكومة الأمريكية تعمل مع جميع الولايات الخمسين والأراضي الأمريكية وكذلك القطاع الخاص لتحديد التهديدات التي تواجه العملية الانتخابية، كما أنه لا يوجد دليل على تعطيل البنية التحتية للانتخابات في الوقت الحالي .

مرشح الديمقراطي

أعلن رجل الأعمال الأمريكي، الملياردير مايكل بلومبرغ، عن ترشحه عن الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية عام 2020، على أن يتقدم بأوراقه الرسمية، هذا الأسبوع لخوض الانتخابات التمهيدية الرئاسية للديمقراطيين في ولاية ألاباما ويعتبر هذا المرشح الديمقراطي الأقرب للفوز وخاصة مع خبرته السياسية في العمل السياسي كعمدة لنيوريورك لأكثر من 12 عام.

يري بلومبرغ، رئيس بلدية مدينة نيويورك السابق، أن مرشحي الحزب الديمقراطي الحاليين لن يتمكنوا من الفوز أمام دونالد ترامب في الانتخابات حيث أوضحت استطلاعات الرأي التي أجريت مؤخراً، أن إليزابيت وارِن وبيرني ساندرز، المرشحين الديمقراطيين الأبرز، قد يخسران أمام الجمهوري ترامب.

قد تبرع بلومبرغ، ب160 مليون دولار لمكافحة السجائر الإلكترونية، بعد إصابة 450 شخصا بأمراض الرئة فى 33 ولاية، قد تبرع المرشح الديمقراطي، العام الماضي بـ 4.5 مليون دولار أمريكي لأمانة الأمم المتحدة لحل تغير المناخ، قد تبرع مرة الثانية، لأمانة الأمم المتحدة بمبلغ 5.5 مليون دولار لاتفاقية تغير المناخ الدولية .

مايكل بلومبرغ

عمل بلومبرغ كمصرفي في وول ستريت، وقد أسس إمبراطورية النشر المالي التي تحمل اسمه، وقد تبرع بلومبرغ بملايين الدولارات من أجل العمل الخيري والطبي، بدأ مسيرته السياسية في الحزب الديمقراطي، ثم أصبح جمهورياً، قد شغل بلومبرغ منصب عمدة مدينة نيويورك في عام 2001، قد عمل في منصبه لمدة ثلاث ولايات حتى عام 2012، ثم انضم إلى الحزب الديمقراطي العام الماضي فقط.

يعتبر بلومبرغ أحد كبار الداعمين الماليين لمجموعة المدافعين عن السيطرة على السلاح "إيفرتاون فور غون سيفتي" ، والتي عمل على تأسيسها في عام 2014، كما تعتبر وجهته السياسية معتدلة، وأقرب إلى الوسطية في الحزب الديمقراطي وهو مقرب من جو بايدن، الرئيس السابق، وحاول بلومبرغ الترشح للرئاسة في وقت سابق، لكنه استبعد نفسه، في نهاية السباق بسبب اعتقاده بأن الأمريكيين لن يصوتوا لصالح رجل أعمال في نيويورك.

يذكر أن هناك 17 مرشحاً يتنافسون مع الرئيس ترامب، أهمهم جو بايدن، والسيناتور عن ولاية ماساتشوستس إليزابيث وارِن، وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت، بيرني ساندرز.