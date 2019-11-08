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يارا أحمد .. محررة "الفجر الفني" تحصد تكريمًا ثانيًا في نفس الأسبوع (صور)

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 10:10 م
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الصحفية يارا أحمد والكاتب فتحي المزين
الصحفية يارا أحمد والكاتب فتحي المزين
الفجر الفني
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تشهد الساحة الفنية هذه افترة العديد من الأحداث الهامة وخلال تلك الفعاليات نالت الصحفية يارا أحمد محررة "الفجر الفني" تكريمًا جديدًا اليوم على هامش احتفالية "عاش الشهيد" التي تنظمه مؤسسة "وصل" وسلمها درع التكريم الكاتب الصحفي فتحي المزين.

وتأتي الاحتفالية في إطار حرص مؤسسة "وصل" الدائم على دعم أهالي الشهداء من الجيش والشرطة، كما كرمت مؤسسة حلقة وصل 100 شهيد وأسرته بالاضافة لعدد من الصحفيين والإعلاميين المتميزين منهم محمود خليل ونجوي مصطفي ورانيا سعد والفنان احمد شاكر مدير المسرح القومي وشاهندة عبد الرحيم علي.

وأكد الكاتب الصحفى فتحى المزين المنسق العام للمؤتمر قائلًا: تكريم أهالى الشهداء واجب قومى على كل المصريين ، فنحن نخوض حرباً ضد الإرهاب فى كل مكان ويجب على الجبهة الداخلية تكريم أهالى الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم على جبهة الدفاع عن الوطن ضد غول الإرهاب،  ولذلك سوف ندشن مبادرة "هنا عاش الشهيد" التى نطرحها على الجميع لتخليد أسماء هؤلاء الأبطال.

وأكد "المزين" أننا لم ولن ننسى هؤلاء الأبطال ولن ننسى تضحياتهم الذكية من أجل الوطن وأن أهالي الأبطال تاج على رأسنا وأمانة نضعها فى أعيننا.
يارا أحمد .. محررة "الفجر الفني" تحصد تكريمًا ثانيًا في نفس الأسبوع (صور)
يارا أحمد .. محررة "الفجر الفني" تحصد تكريمًا ثانيًا في نفس الأسبوع (صور)
يارا أحمد .. محررة "الفجر الفني" تحصد تكريمًا ثانيًا في نفس الأسبوع (صور)
يارا أحمد .. محررة "الفجر الفني" تحصد تكريمًا ثانيًا في نفس الأسبوع (صور)
يارا أحمد .. محررة "الفجر الفني" تحصد تكريمًا ثانيًا في نفس الأسبوع (صور)
يارا أحمد .. محررة "الفجر الفني" تحصد تكريمًا ثانيًا في نفس الأسبوع (صور)
يارا أحمد .. محررة "الفجر الفني" تحصد تكريمًا ثانيًا في نفس الأسبوع (صور)
يارا أحمد .. محررة "الفجر الفني" تحصد تكريمًا ثانيًا في نفس الأسبوع (صور)
يارا أحمد .. محررة "الفجر الفني" تحصد تكريمًا ثانيًا في نفس الأسبوع (صور)
يارا أحمد .. محررة "الفجر الفني" تحصد تكريمًا ثانيًا في نفس الأسبوع (صور)
يارا أحمد .. محررة "الفجر الفني" تحصد تكريمًا ثانيًا في نفس الأسبوع (صور)
يارا أحمد .. محررة "الفجر الفني" تحصد تكريمًا ثانيًا في نفس الأسبوع (صور)
يارا أحمد .. محررة "الفجر الفني" تحصد تكريمًا ثانيًا في نفس الأسبوع (صور)
يارا أحمد .. محررة "الفجر الفني" تحصد تكريمًا ثانيًا في نفس الأسبوع (صور)
يارا أحمد .. محررة "الفجر الفني" تحصد تكريمًا ثانيًا في نفس الأسبوع (صور)
يارا أحمد .. محررة "الفجر الفني" تحصد تكريمًا ثانيًا في نفس الأسبوع (صور)
يارا أحمد .. محررة "الفجر الفني" تحصد تكريمًا ثانيًا في نفس الأسبوع (صور)
يارا أحمد .. محررة "الفجر الفني" تحصد تكريمًا ثانيًا في نفس الأسبوع (صور)
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هنا عاش الشهيد مؤسسة وصل عاش الشهيد حلقة وصل احتفالية عاش الشهيد

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