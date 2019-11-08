يوفنتوس يرصد مبلغا ضخما لضم هدف ريال مدريد





رصد نادي يوفنتوس الإيطالي مبلغ مالي ضخم للتعاقد مع نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





يوفنتوس يستهدف ضم بوجبا





وأكدت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن نادي يوفنتوس يستهدف التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد خلال يناير القادم.





مبلغ ضخم من يوفنتوس لضم بوجبا





وكشفت الصحيفة أن نادي يوفنتوس رصد مبلغ ضخم يصل إلى 120 مليون يورو للتعاقد مع بوجبا في الشتاء القادم.





منافسة بين يوفنتوس وريال مدريد





وأشارت الصحيفة إلى أن هناك منافسة قوية أمام يوفنتوس للتعاقد مع بوجبا حيث يوجد العديد من الأندية التي ترغب في ضمه أبرزها نادي ريال مدريد الإسباني.





ولكن ذكرت الصحيفة أيضا أن نادي ريال مدريد قد يصرف نظر عن التعاقد مع بول بوجبا إذا استمر نادي ريال مدريد في الإصرار على مطالبه المالية المبالغ فيها.





مشاركات بوجبا مع نادي مانشستر يونايتد هذا الموسم





وقد شارك بول بوجبا في 8 مباريات مع نادي مانشستر يونايتد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وصنع خلالهم هدفين ولم يسجل أي أهداف.





ترتيب مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي





ويتواجد نادي مانشستر يونايتد في المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 نقاط من أصل 11 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.



