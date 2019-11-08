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تعليق عمرو أديب على حفل افتتاح بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 10:21 م
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الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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أشاد الإعلامي عمرو أديب، بتنظيم مصر بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة باستاد القاهرة، مشيرًا إلى أنه تنظيم مصري 100%، موضحًا أن مصر نجحت في تحقيق أكبر بطوتين أفريقتين خلال عام.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن المنتخب المصري تحت 23 عاما، يتكون من أهم لاعبي الدوري المصري، معقبا: "دول عصارة الدوري المصري"، معتبرا أن نجاح مصر في تنظيم بطولة الأمم الأفريقية ساهم في سهولة تنظيم هذه البطولة.

وطالب "أديب"، الجمهور المصري بالوقوف بجانب المنتخب المصري، مضيفا: "لازم نفرح بمصر"، واصفا حفل افتتاح البطولة بـ المبهر والرائع.

هذا وقد انطلقت بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما بمصر اليوم، بتنظيم مصري، حيث طبقت نظام حجز التذاكر إليكترونيا.
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توك شو الأمم الإفريقية الإعلامي عمرو أديب اخبار مصر

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