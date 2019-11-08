الصيد يلتقي بمطوبس من أجل الصدارة بالقسم الثالث



يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي صيد المحلة بقيادة طارق السعيد المدير الفني مع فريق مطوبس، في الثانية والنصف من عصر السبت، في إطار مباريات الأسبوع الخامس من مسابقة القسم الثالث المجموعة الثامنة والتي تضم أندية الغربية وكفر الشيخ.



وكان صيد المحلة قد فاز الأسبوع الماضي على بلطيم بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة تأخر فيها الفريق المحلاوي بثنائية حتى أخر ربع ساعة من المباراة ليعود الفريق المحلاوي بثلاثية يحصد بها نقاط اللقاء.



ويعتمد طارق السعيد المدير الفني للصيد على مفاتيح لعب كثيرة وعناصر خبرة أمثال محمد الدسوقي ومحمود السعيد وإسلام سعيد وعبد الرحمن عوف.



ويطمع الفريق في حصد نقاط المباراة من أجل الوصول لصدارة المجموعة والمنافسةبقوة للصعود للممتاز ب.



وكان مجلس إدارة صيد المحلة برئاسة محمد الحليبي قد أجتمع مع اللاعبين وأكد على مساندتهم بقوة ورصد مكافأت في حالة تحقيق الفوز والتقدم بقوة نحو صدارة المجموعة وأن مجلس الإدارة لن يبخل عنهم بشئ.



وكان صيد المحلة قد حصد ٨ نقاط من الأسابيع الأربعة الماضية بالفوز في مباراتين والتعادل في مثلهم ويحتل المركز الثاني خلف الزعفران المتصدر بفارق نقطة واحدة.



وتضم المجموعة العديد من الفرق القوية والتي تنافس بشدة من أجل الصعود للقسم الثاني مثل كفر الشيخ والزعفران وسمنود.



وكانت مباريات الجولة الماضية انتهت بالنتائج التالية.



فوز كفر الشيخ علي الزعفران بثلاثية نظيفة.

تعادل سيدي سالم وسمنود سلبيا.

تعادل دسوق وإتحاد بسيون سلبيا.

فوز عثماثون على شباس الشهداء بهدفين مقابل هدف.

فوز مركز شباب الحنفي على الحامول بهدفين مقابل هدف.

فوز سبورتنج كاسل على مطوبس بهدف نظيف.

فوز صيد المحلة على بلطيم بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



ترتيب المحموعة الثامنة



1- الزعفران 9 نقاط

2- صيد المحلة 8 نقاط

3- سمنود 8 نقاط

4- كفر الشيخ 7 نقاط

5- الحامول 7 نقاط

6- سبورتنج كاسل 6 نقاط

7- عثماثون 6 نقاط

8- شباس الشهداء 6 نقاط

9- بلطيم 5 نقاط

10- مطوبس 5 نقاط

11- إتحاد بسيون 4 نقاط

12- الحنفي 3 نقاط

13- سيدي سالم نقطة وحيدة

14- دسوق نقطة وحيدة