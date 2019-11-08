شاهد.. 50 صورة من عزاء والد الفنان أكرم حسني

أقيم منذ قليل مراسم عزاء الكابتن والمهندس عبد الرحيم حسنى والد الفنان أكرم، وحرص على حضور مراسم العزاء عدد كبير من نجوم الفن.





وكان أبرز الحاضرين الفنان محمد محيى، والفنان كريم فهمى،والسينارست تامر حبيب، والفنان هشام عباس، والشاعر أيمن بهجت قمر، والفنان عمرو يوسف،والفنانة نهال عنبر، والفنان أحمد السعدنى، والفنان كريم عفيفي، والفنان محمد أسامة "أوس أوس"، والفنانة إيمى سالم، والفنان على ربيع، والفنان محمد نور، والفنان محمد أنور، والفنانة رنا سماحة، والشاعر أمير طعيمة، والشاعر أحمد حسن راؤول، والفنان باسم سمرة، والفنانة أروى جودة، والفنان أحمد حلمى، والفنانة ايتن عامر، والفنان عمرو سعد، والفنان عماد كمال، والفنان محمود اوتكا، والملحن مدين، والفنان أحمد جمال، والفنان شيكو، والفنان هانى رمزى،والفنان أحمد صلاح حسنى، والفنان اشرف زكى، والفنان محمد الشرنوبى، وذلك لمواساة صديقهم الفنان أكرم حسنى.





حرص الفنان محمد محيى، والفنان عمرو يوسف، والفنانة نهال عنبر، والفنان هشام عباس، والفنان عمرو يوسف، والفنان كريم فهمى، على حضور عزاء الكابتن والمهندس عبد الرحيم حسنى والد الفنان أكرم حسنى، وذلك لتقديم النعى، ومواساة صديقهم الفنان أكرم حسنى.





وفى سياق آخر، شيعت جنازة والد الفنان أكرم حسنى بعد صلاة الظهر، من مسجد طلعت مصطفى بالرحاب، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

ومن جهة أخرى ، كان أكرم قد أعلن أمس عن وفاة والده،وذلك من خلال حساباته الشخصية، على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة وعند معرفة زملائه من الوسط الفنى ذلك الخبر،انهالت عليه التعليقات لمواساته، وقاموا بتقديم التعزية للفنان أكرم حسنى ، وذلك من حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.





يذكر أن عبد الرحيم حسنى والد الفنان أكرم حسنى عمل مهندسًا في شركة مصر للطيران، وعمل لاعبا لكرة القدم بنادى الزمالك فى فترة الستينات.