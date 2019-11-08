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أول تعليق من شوقي غريب بعد فوز مصر على مالي بكأس أمم إفريقيا

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 10:04 م
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شوقي غريب
شوقي غريب
علاء خليف
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حقق منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب فوزًا ثمينًا على حساب منتخب مالي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في إفتتاح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 وحتي 22 نوفمبر الجاري.

وشهدت مباراة مصر ضد مالي اليوم الجمعة، إصابة ناصر ماهر في الكتف وخروجه من المباراة في الشوط الأول باكيًا.

وتحدث شوقي غريب عن إصابة ناصر ماهر لاعب المنتخب، وأكد أنه ينتظر التقرير الطبي للاعب لتحديد حجم الإصابة وموقفه من المباريات القادمة في بطولة أمم إفريقيا، وكان التشخيص المبدئي أشار إلي إصابة "ماهر" بخلع في الكتف، وهناك شكوك حول مشاركته في المباريات المقبلة.

أما بخصوص استبدال مصطفي محمد صاحب هدف الفوز للفراعنة قال شوقي غريب: " سبب استبدال مصطفي محمد جاء بسبب شكواه بشد في عضلة السمانة، وتم استبدال اللاعب حتي لا تتفاقم إصابته".

وأكد شوقي غريب في ختام تصريحاته أن التوتر والضغط العصبي الواقع علي اللاعبين السبب الرئيسي في كثرة الإصابات ضمن صفوف المنتخب الأوليمبي خلال الفترة الحالية.
ونجح منتخب مصر في حصد أول 3 نقاط في مشواره ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا بعد الفوز على منتخب مالي، ليتصدر ترتيب المجموعة الأولي التي تضم معهما منتخبي الكاميرون وغانا.

ويشارك في النسخة الحالية من بطولة أمم إفريقيا 8 منتخبات مقسمين على مجموعتين، تضم المجموعة الأولي مصر ومالي والكاميرون وغانا، بينما تضم المجموعة الثانية، نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا وزامبيا، وسيتأهل أصحاب المراكز الثلاث الأولي بالبطولة إلي أوليمبياد طوكيو 2020.
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