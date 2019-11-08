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"أهلها محبوسين".. تفاصيل سقوط تاجرة مخدرات بالوراق

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 10:03 م
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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كشفت تحقيقات رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن تاجرة المخدرات المضبوط بحوزتها 6 فرش حشيش بمنطقة الوراق، والدها ووالدتها وأشقائها الثلاثة مسجونين على ذمة قضايا مخدرات.

كانت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، قد تمكنت من القبض على ربة منزل عثر بحوزتها 6 فرش حشيش، ومبلغ مالي بمنطقة الوراق، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود معلومات اكدتها التحريات للمقدم هاني مندور رئيس وحدة مباحث قسم الوراق مفادها قيام ماجدة. ا. ع. ح، 25 سنة، ربة منزل، مقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة متخذه من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطها الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تمكن العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، من ضبطها بمنزلها وبحوزتها 6 فرش لجوهر الحشيش المخدر وزنت جميعها 586 جرام، هاتف محمول، مبلغ مالي 3475 جنيه، وتمكنت القوات من إقتيادها إلى ديوان القسم.

وبمواجهتها اعترفت خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بحيازتها للمضبوطات بقصد الاتجار والهواتف لتسهيل ترويجها والمبلغ المالي من حصيلة بيعها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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