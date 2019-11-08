إسبانيا تسلم رئيس المخابرات الفنزويلية السابق إلى واشنطن

ووفقا لطلب التسليم المقدم في مايو الماضي، ذكر القضاء الأمريكي أن كارباخال كان يرغب في "إغراق" الولايات المتحدة بأطنان من الكوكايين، بمساعدة المتمردين الكولومبيين.





في حين أكد رئيس المخابرات الفنزويلي السابق إنه إذا كان التقى قادة من فارك، فهذا كان لمساعدته في الانتقال إلى بلاده لحضور جلسات في إطار عملية السلام في كولومبيا، تحت أوامر الرئيس الراحل شافيز وبعلم من الحكومة الكولومبية.







وكان كارباخال (59 عاماً) والناقد لنظام نيكولاس مادورو رجل ثقة للرئيس الراحل هوغو شافيز.