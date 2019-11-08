ميسي يدفع برشلونة نحو الصفقة المُستحيلة





كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن نادي برشلونة الإسباني، يسعي جاهدًا على تدعيم خط الهجوم الكتالوني، في ظل تذبذب مستوي الأوروجواياني لويس سواريز بالإضافة إلى إصابته الأخيرة، وأيضًا تقدمه العمر.





وأشارت التقارير إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم الفريق الإسباني، يريد أن يتعاقد فريقه مع الجابوني أوباميانج مهاجم آرسنال الإنجليزي ومنتخب الجابون، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم هجوم البلوجرانا.





ويحاول الفريق الكتالوني فتح خطوط اتصال مع إدارة آرسنال من أجل معرفة طلباتهم من أجل الاستغناء عن أوباميانج، وذلك في ظل اهتمام أندية أوروبية كبري بخدمات مهاجم الجانرز على رأسها نادي ريال مدريد كما ذكر موقع "دون بالون" الإسباني، الذي أشار إلى أن فلورنتينو بيريز مُعجب كثيرًا بأداء ومستوي أوباميانج.





ويُعاني برشلونة من عدة مشاكل في الفترة الأخيرة، على رأسها التفكير في إقالة أرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق عقب الخسارة من ليفانتي في الدوري الإسباني ثم التعادل مع سلافيا براغ التشيكي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





ويُعد جالاردو المدير الفني لريفر بليت الأرجنتيني هو المُرشح الأبرز لخلافة فالفيردي في برشلونة، ويأتي من خلفه كومان المدير الفني لمنتخب هولندا.