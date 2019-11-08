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العثور على جثة لـ "شاب" بمنطقة جبلية بالغردقة

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 09:59 م
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ارشيفية
ارشيفية
محمد طه
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عثر أهالى مدينة الغردقة على جثة لـ "شاب" في العقد الثالث من العمر بالمنطقة الجبلية الخلفية لحي مبارك 2، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام، وتولت النيابة التحقيق.

كان تلقى اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا يفيد بالعثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمره في حالة تعفن، داخل مغاره جبلية في المنطقة الواقعة خلف حي مبارك جنوب مدينة الغردقة.

وأكد مصد أمني، أن الشاب كان يعمل بمخبز بحى مبارك 2 وتغيب عنه منذ شهر وبنى عشه فى المنطقة الجبلية، وحفر بداخلها حفره كبيرة للبحث عن الآثار، ولكنه سقط فيها وتم معرفة وفاته بعد انتشار رائحة الجثة بالمنطقة، وتم تحرير محضر بالوقعة وجارِ التحقيق في الواقعة.
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الكلمات المفتاحية

مصر شاب جثة البحر الاحمر اخبار اﻻثار

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