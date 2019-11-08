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ضعف الإنفاق على التنقيب عن النفط يهبط بعدد الحفارات للأسبوع الثالث

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 09:53 م
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أحد حفارات التنقيب على النفط
أحد حفارات التنقيب على النفط
وكالات
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 خفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط العاملة لثالث أسبوع على التوالي مع قيام منتجين بخفض الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة رغم أن معظمها ما زالت تواصل زيادة الانتاج.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الطاقة أوقفت تشغيل سبعة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني لينخفض إجمالي عدد الحفارات النشطة في أمريكا إلى 684 وهو الأدنى منذ أبريل نيسان 2017 .


وفي نفس الأسبوع قبل عام، كان هناك 886 حفارا قيد التشغيل.


وتراجع عدد الحفارات النفطية، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، على مدار 11 شهرا متتالية، وهى سلسلة انخفاضات قياسية، مع قيام شركات مستقلة للاستكشاف والإنتاج بخفض الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة بينما 

يسعى المساهمون إلى تحسين العوائد في بيئة أسعار منخفضة.


لكن انتاج الخام واصل الارتفاع فيما يرجع جزئيا إلى زيادة انتاجية تلك الحفارات المتبقية إلى مستويات قياسية في معظم حقول النفط الصخري في الولايات المتحدة.


وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن انتاج النفط الأمريكي سيرتفع إلى 12.3 مليون برميل يوميا في 2019 من مستوى قياسي بلغ 11.0 مليون برميل يوميا في 2018 .

 

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