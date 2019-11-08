الأنبا إرميا يرأس صلاة جنازة الشماس نجيب جورج بالكاتدرائية



ومن جانبه، قدم المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي وقناة «ME Sat» رئيسَا ومديرين وعاملين بالعزاء طالبين من الله نياحًا لروحه الطاهرة وتعزيات السماء لأسرته ومحبيه.



كما استقبل الأنبا إرميا، الأسقف العام، رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، اليوم الجمعة، الدكتور بيتر حبشي متري، طب وجراحة العيون جامعة عين شمس، عضو الجمعية الأمريكية لزرع العدسات داخل العين وتصحيح الإبصار بالليزك، وزوجته الدكتورة ياسمين نسيم، أستاذة الأشعة، وذلك بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بالكاتدرائية المرقسية الكبرى، بالأنبا رويس، بالعباسية.

ترأس صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا إرميا، الأسقف العام، رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، ظهر اليوم الجمعة، صلاة جناز الخادم والشماس نجيب جورج، وذلك من كنيسة العذراء والأنبا رويس بالكاتدرائية بالعباسية.شارك نيافته الصلاة لفيف من الآباء الكهنة بجانب كهنة الكنيسة، وعدد كبير من الشمامسة، وجمع غفير من الشعب بجانب الأسرة.