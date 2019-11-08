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عميد هندسة عين شمس: جامعات مصر تتنافس من أجل تطوير العملية التعليمية

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 09:52 م
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الدكتور أيمن عاشور
الدكتور أيمن عاشور
داليا الحسين
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قال الدكتور أيمن عاشور، عميد هندسة عين شمس، إن كافة جامعات مصر تتنافس من أجل تطوير العملية التعليمية، موضحًا أن كلية الهندسة بجامعة عين شمس لديها رؤية دولية لتطوير العملية التعليمية في المجال الهندسي.

وأضاف "عاشور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الجمعة أن هناك 9 برامج داخل الكلية في شراكة دولية مع ألمانيا وإيطاليا وإنجلترا، لافتًا إلى أن الطالب يدرس أحد هذه البرامج خلال 5 سنوات، ويحصل بعدها على شهادة بكالوريوس من جامعة عين شمس وشهادة أخرى من الشريك الأجنبي.

ولفت عميد هندسة عين شمس إلى أن هناك برامج آخر يدرس الطالب أخر عام في الخارج ويحصل على شهادة البكالوريوس من جامعة عين شمس والجامعة الأجنبية التي درس فيها، منوهًا إلى أن الدولة تهدف إلى تطوير العملية التعليمية بحيث لا تقل عن المستوى الدولي.

وفي وقت سابق، شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مراسم توقيع اتفاقية شراكة للتوأمة بين كلية الهندسة بجامعة عين شمس وكلية الهندسة بجامعة إيست لندن بإنجلترا، والتي تهدف إلى منح شهادة مزدوجة من كلتا الجامعتين فى برامج العمارة والعمران البيئى، وهندسة البناء، وهندسة الحاسبات ونظم البرمجيات.
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