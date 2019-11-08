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يوفنتوس وإنتر ميلان يتنافسان على نجم برشلونة

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 09:48 م
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برشلونة
برشلونة
حسام مجدي
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يتنافس عملاقي الدوري الإيطالي يوفنتوس وإنتر ميلان على التعاقد مع واحد من نجوم نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة (يناير المقبل).

يوفنتوس وإنتر ميلان يتنافسان على ضم راكيتيتش

وكشفت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن نادي يوفنتوس ونادي إنتر ميلان يتنافسان على التعاقد مع الكرواتي إيفان راكيتيش خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

راكيتيش خارج برشلونة

وأكدت الصحيفة أن إدارة نادي برشلونة قررت بشكل نهائي أن راكيتيتش سيكون خارج النادي في يناير القادم.

سبب رغبة راكيتيتش في الرحيل عن برشلونة

وأشارت الصحيفة إلى أن راكيتيتش لا يمانع في الرحيل عن برشلونة الشتاء القادم بسبب قلة مشاركته مع الفريق هذا الموسم وعدم الاعتماد عليه بشكل أساسي خلال هذا الموسم.

مشاركات راكيتيتش مع برشلونة خلال هذا الموسم

وقد شارك إيفان راكيتيتش في 11 مباراة حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وصنع خلالهم هدف وحيد ولم يسجل أي أهداف.

ترتيب يوفنتوس وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي

ويحتل نادي يوفنتوس صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 29 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.

بينما يتواجد نادي إنتر ميلان في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 28 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.عملاقي الدوري الإيطالي يتنافسان على نجم برشلونة

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الكلمات المفتاحية

يوفنتوس راكيتيتش برشلونة إنتر ميلان

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