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عاد لوطنه بـ"سيارة كهربائية ومدرعة".. تفاصيل قصة نجاح رجل أعمال مصري (فيديو)

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 09:48 م
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ميشيل نايت
ميشيل نايت
أمنية فوزي
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روى الإعلامي أحمد فايق، قصة نجاج ميشيل نايت، رجل أعمال مصري عاد إلى وطنه بـ"سيارة كهربائية ومدرعة"، قائلًا إن كل شيء يؤكد أنه رجل مصري أصيل، لافتًا إلى أنه يسافر ويلف العالم كله، ويقوم بإقامة الكثير من المشروعات، متابعًا: "ولما بلدته مدت له أيديها جرى بالمشوار ولبى النداء".

وأضاف "فايق"، خلال تقديم برنامجه "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الجمعة، أنه قدم كل خبرته وأفكاره إلى مصر، وأن خبرته وأفكاره ستتحول إلى أشياء عديدة سنراها قريبًا.

ومن جانبه قال ميشيل نايت: "قمنا ببعض المشروعات، أولها السيارات العسكرية"، لافتًا إلى أنه كان هناك نوع من التحدي في صناعة السيارات العسكرية، موضحًا أنه لأول مرة يتم تصنيع هذه السيارات في مصر، معلقًا: "الجيش الإماراتي أكد أنه لم يرى هذه السيارات من قبل، كما أكد أنه أفضل تصميم يروه في حياتهم حتى اليوم".
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