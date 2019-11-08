مسؤول : الدولة انقذت 400 ألف اسرة كان يعيشون في العشوائيات

قال الدكتور أحمد درويش، النائب الأسبق لوزير الإسكان لتطوير العشوائيات، إن هناك 400 ألف أسرة استفادوا من مشروعات تطوير العشوائيات خلال الأربع السنوات الماضية.



وأشار "درويش"، خلال حواره ببرنامج "مصر في أسبوع" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الجمعة، إلى أن قبل 2010 كانت الوجوه السياسية تتوجه لقاطني العشوائيات، وتنفذ مشروعات لهم لاستخدامهم في الانتخابات، ولكن هذا لا يحدث الآن، حيث تستهدف الدولة تحسين مستوى معيشة المواطن، لافتا إلى 37% من حجم العمران غير مخطط.



وأوضح أن الدولة عملت على بناء جسور الثقة بينهم وبين المواطن، وينفذون ما وعدوهم به من مشروعات، وهو ما تحقق في تنفيذ مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، منوها إلى أن المواطن عندما يرى المشروعات التي نفذت، فأن ثقته تزيد في الدولة.

