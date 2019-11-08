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"نوبة خوف".. ياسمين غيث تتصدر الأكثر بحثًا بعد تعرضها لوعكة صحية

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 09:38 م
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ياسمين غيث
ياسمين غيث
محمد خالد الشرقاوي
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تصدرت الفنانة ياسمين غيث "تريند" الأكثر بحثًا، عبر محرك البحث "جوجل"، بعد تعرضها لوعكة صحية، ودخلت المستشفى على إثر ذلك.

نشرت ياسمين غيث صورة لها في إحدى المستشفيات، من خلال حسابها الرسمي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت على الصورة قائلة: "أنا كويسة الحمد لله، بس الحقيقة إن أنا النهارده الصبح كنت حرفيًا بموت، صحيت على خبر وفاة هيثم أحمد زكي، اللي أثر فيا ووجعلي قلبي قوي من غير ماعرفه، زي غالبًا مصر كلها، وأجبرت نفسي على النوم تاني علشان مافكرش، وكانت دي النتيجة".

وأوضحت ياسمين غيث: "صحيت على وجع في صدري رهيب، وجع نحية قلبي وفضل يزيد جامد قوي وضربات قلبي تعلى وتنزل في لحظة وقولت خلاص دي غالبًا يا جلطة، في الطريق  كنت لوحدي في البيت، وركزوا معايا في "لوحدي" دي، لحسن حظي كانت صحبتي جاية تاخدني وننزل".

ولفت ياسمين غيث النظر عن صديقتها قائلة: "طلعت لي لقتني بموت حرفيًا وبقول لها، خوديني المستشفى حالًا أنا بيجيلي heart attack".

وتابعت ياسمين غيث تعليقها على الصورة قائلة: "روحنا على المستشفى ودخلنا الطوارئ وبدءوا الدكاترة يعملولي رسم قلب على ضغط وسكر وكل الكلام ده، النتيجة كله طبيعي، وأنا بصرخ من الوجع وذراعي بينمل وبعيط وبفتكر كل اللي حصل لي في حياتي وبقول لهم، والنبي أنا خايفة، أنا مش عايزة أموت دلوقتي مش عايزة أسيب ابني".

وأضافت ياسمين غيث: "طلع عندي نوبة خوف، ادوني مهدئات لغاية ما نمت والدكتور قال لي أنتِ متوترة من حاجة ودة اللي عمل فيكي كدة، لازم تهدي وتريحي، وطبعًا لأني من وقت تعبي بقيت بترعب وبخاف أكتر من زمان بكتير فالخوف كان الضعف، والحمد لله جت بسيطة وربنا ستر عليا.. بس بجد الإحساس كان مميت".
 

وفي السايق ذاته أردفت ياسمين غيث: "بدأت اتخيل الغلبان ده "هيثم" اللي ممكن يكون حصل له حاجة شبه كده بس كان لوحده فمالاقاش اللي ينقذة ويوديه المستشفى وبدأت أفكر أن تاني ربنا بيحاول يوعظنا كلنا بحد محبوب من كل الناس.. الوحدة وحشة قوي يا جماعة".
 
واختتمت ياسمين غيث حديثها قائلة: "كفاية نحكم على بعض من بعيد لبعيد، كفاية بعد وجفاء، كفاية كلام على بعض، كفاية تشكيك في بعض، كفاية تناكة وقرف، كفاية كفاية، الدنيا بتخلص في لحظة و يا رب ماتخلصش بينا وأحنا لوحدنا.. ربنا يرحمك يا هيثم و يرحمنا جميعًا".
ياسمين غيث
ياسمين غيث
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