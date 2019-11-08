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"المرأة والشباب والطفل" عنوانًا لمهرجان الموسيقى العربية الثامن والعشرين

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 09:36 م
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المرأة والشباب والطفل
المرأة والشباب والطفل
اسماء زقزوق
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قامت اللجنة العلمية للمؤتمر البحثى المصاحب لمهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 28 والذى اقيم تحت عنوان " الموسيقي والمجتمع في العالم العربي " عدة توصيات نتجت عن المداخلات والنقاشات التى تفتح افاقاً جديدة لتفعيل دور الموسيقى فى المجتمعات العربية وما يمكن ان تسهم فيه من حراك ثقافى وفنى واجتماعى مامول وجاءت كالتالى :
اولا : المضى قدما فى تفعيل يوم الموسيقى العربية حيث تمت التوصية بدعوة وزارات الثقافة فى جميع الدول العربية الى تفعيل الاحتفال بيوم الموسيقى العربية فى 28 مارس من كل عام وذلك بانشطة موسيقية متنوعة تسهم فى مشاركة اكبر عدد ممكن من افراد المجتمع بكل فئاته وخاصة الاطفال والشباب والاستعانة بالهيئات الفنية الرسمية وغير الرسمية وكذلك الاكاديميات والمعاهد المتخصصة بشكل يساعد على ترسيخ الموسيقى العربية بكل اشكالها وروافدها فى وجدان الشعوب العربية .

ثانياً : دعوة الهيئات والمؤسسات الفنية بالعالم العربى للاهتمام بابداعات المرأة الموسيقية من خلال ادراج اعمال المبدعات وخاصة المنسيات ضمن برامج حفلات الموسيقى العربية ، اصدار كتاب للتعريف بالمبدعات المنسيات فى العالم العربى وتوثيق اعمالهن واعادة تقديمها فى وسائل الاعلام المختلفة لتعريف الجمهور وخاصة الشباب بتراثهن ، تشجيع المحاولات الابداعية الجادة للمراة العربية الموسيقية وايجاد سبل لتقديمها ، دعم الفرق النسائية وتبني المتميز منها وتذليل الصعوبات التي تواجهها .

ثالثا : الدعوة الي الاهتمام بجمع وتوثيق اغاني الطفل التي انتجت في وسائل الاعلام الحكومية واعادة تقديهما والاهتمام بانتاج الجديد الذي يراعي الاسس الفنية لابداع اغنية الطفل مع تاكيد علي العناصر الجمالية المرتبطة بتراثه الموسيقي ترسيخا للهوية الموسيقية لديه .

رابعا : دعوة كل القائمين علي تنظيم مؤتمرات موسيقية داخل الوطن العربي الي اتاحة منصة للشباب لطرح تجاربهم الفنية والتعبير عن رؤاهم فيما يخص قضايا الموسيقي الراهنة وخاصة ما يتعلق بجدلية العلاقة بين الشباب وتراثه الموسيقي والاهتمام بدعوة شباب الباحثين من طلاب الماجستير والدكتوراه بعرض اطروحاتهم ومناقشتها .

خامساً : دعوة المؤسسات الفنية الرسمية ودور الاوبرا فى الوطن العربى الى الاهتمام بعرض التجارب الفنية لشباب المبدعين والتحاور حولها وايجاد الية تتيح للشباب العربى التفاعل مع الاعمال الموسيقية الجادة فى العالم العربى من خلال تذاكر مخفضة او حفلات مخصصة لهم .

يشار ان اللجنة العلمية للمؤتمر ضمت الفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر ، الدكتورة رشا طموم استاذ بقسم النظريات والتاليف كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان ( رئيساً ) وعضوية كل من الدكتور زين نصار استاذ النقد الموسيقى بالمعهد العالى للنقد الفنى باكاديمية الفنون الناقدة الموسيقية والكاتبة الصحفية كريمان حرك نائب رئيس تحرير جريدة المساء ، الدكتورة هدى أحمد محمد استاذ الغناء ووكيل المعهد العالى للموسيقى العربية باكاديمية الفنون سابقاً ، الدكتور محمد شبانة استاذ ورئيس قسم فنون الاداء الشعبى المعهد العالى للفنون الشعبية باكاديمية الفنون ، الدكتورة شيرين عبد اللطيف بدر استاذ الموسيقى العربية بكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان ، الدكتورة نجلاء الجبالي استاذ الموسيقى العربية بكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان ، الدكتور أحمد يوسف الطويل استاذ ورئيس قسم علوم الموسيقى بالمعهد العالى للموسيقى العربية باكاديمية الفنون ، الدكتورة إيناس جلال الدين السيد مدير عام بالبرنامج الثقافى بالاذاعة المصرية .
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