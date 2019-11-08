بعد 24 ساعة.. الإعلان الدعائي لفيلم Soul يتجاوز 4 ونصف مليون مشاهدة

تجاوز "برومو" الإعلان الدعائي لفيلم الأنيمشن الجديد Soul، أكثر من 4 ونصف مليون مشاهدة، بعد أن طرحته شركة "Pixar"، من خلال قناتها الرسمية، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، منذ 24 ساعة.





فيلم Soul ومن المقرر أن يطرح بصالات العرض السينمائي، حول العالم في 19 يونيو 2020، تدور أحداث الفيلم حول شخصية مدرس موسيقى، يعمل في مدرسة إعدادية، ويحمل أن يصبح مطربًا، يهتم بتقديم موسيقى "الجاز"، وتتصاعد الأحداث عندما تبدأ أمنية هذا المطرب الذي يبحث عن فرصة، في الاختفاء تدريجيًا، يتعرض "جو" لحادث فتخرج روحه من جسده، ويبدأ رحلة للعودة إلى جسده مرة أخرى.



