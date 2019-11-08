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بعد 24 ساعة.. الإعلان الدعائي لفيلم Soul يتجاوز 4 ونصف مليون مشاهدة
الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 08:42 م
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محمد خالد الشرقاوي
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تجاوز "برومو" الإعلان الدعائي لفيلم الأنيمشن الجديد Soul، أكثر من 4 ونصف مليون مشاهدة، بعد أن طرحته شركة "Pixar"، من خلال قناتها الرسمية، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، منذ 24 ساعة.
فيلم Soul ومن المقرر أن يطرح بصالات العرض السينمائي، حول العالم في 19 يونيو 2020، تدور أحداث الفيلم حول شخصية مدرس موسيقى، يعمل في مدرسة إعدادية، ويحمل أن يصبح مطربًا، يهتم بتقديم موسيقى "الجاز"، وتتصاعد الأحداث عندما تبدأ أمنية هذا المطرب الذي يبحث عن فرصة، في الاختفاء تدريجيًا، يتعرض "جو" لحادث فتخرج روحه من جسده، ويبدأ رحلة للعودة إلى جسده مرة أخرى.
يذكر أن فيلم Soul يشارك في بطولته عدد من نجوم الأداء الصوتي حول العالم، أبرزهم تينا فاي، وفيليسيا رشاد، وجيمي فوكس، وديفد ديجز، وجون راتزينبرجر، وفيليسيا رشاد، وتومسون، ويشار إلى أن شركة "ديزني" لللإنتاج الفني، تستعد لعرض الجزء الثاني، من فيلم الأنيمشن Frozen، ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم في 22 نوفمبر الجاري، بجميع صالات العرض السينمائي.
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