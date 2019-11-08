Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد 24 ساعة.. الإعلان الدعائي لفيلم Soul يتجاوز 4 ونصف مليون مشاهدة

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 08:42 م
Advertisements
Soul
Soul
محمد خالد الشرقاوي
Advertisements
تجاوز "برومو" الإعلان الدعائي لفيلم الأنيمشن الجديد Soul، أكثر من 4 ونصف مليون مشاهدة، بعد أن طرحته شركة "Pixar"، من خلال قناتها الرسمية، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، منذ 24 ساعة.

فيلم Soul ومن المقرر أن يطرح بصالات العرض السينمائي، حول العالم في 19 يونيو 2020، تدور أحداث الفيلم حول شخصية مدرس موسيقى، يعمل في مدرسة إعدادية، ويحمل أن يصبح مطربًا، يهتم بتقديم موسيقى "الجاز"، وتتصاعد الأحداث عندما تبدأ أمنية هذا المطرب الذي يبحث عن فرصة، في الاختفاء تدريجيًا، يتعرض "جو" لحادث فتخرج روحه من جسده، ويبدأ رحلة للعودة إلى جسده مرة أخرى.

يذكر أن فيلم Soul يشارك في بطولته عدد من نجوم الأداء الصوتي حول العالم، أبرزهم تينا فاي، وفيليسيا رشاد، وجيمي فوكس، وديفد ديجز، وجون راتزينبرجر، وفيليسيا رشاد، وتومسون، ويشار إلى أن شركة "ديزني" لللإنتاج الفني، تستعد لعرض الجزء الثاني، من فيلم الأنيمشن Frozen، ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم في 22 نوفمبر الجاري، بجميع صالات العرض السينمائي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

سينما الفن الفجر الفني أنيميشن أفلام أخبار الفن

أخبار تهمك

يلا شوت TIME SPORTS مشاهدة مباراة مصر مالي بث مباشر رابط ماتش مصر ON SPORT كورة لايف رابط مباشر مباراة مصر تايم سبورت

منذ أقل من ساعتين

‫القنوات الناقلة لمباراة مصر اليوم‬‎ ضد مالي في أمم إفريقيا تحت 23 عاما والموعد والتشكيل المتوقع

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر يوتيوب beIN SPORT كورة لايف TIME SPORTS الفضائية المفتوحة ماتش مصر NOW

منذ ساعتين

مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة مصر ضد مالي مباشرة الآن مجانا TIME SPORT YouTube

منذ ساعتين و 21 دقيقة

يلا شووت TIME beIN مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر يلا كورة KOOORA GOAL يوتيوب تايم سبورت رابط ماتش مصر KORA ONLINE

منذ ساعتين و 18 دقيقة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر KOOORA GOAL تايم سبورت I7SRY يلا شوت رابط ماتش مصر مباشر NOW

منذ ساعتين

يلا شووت MATCH EGYPT مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر yallaKORA يلا شوت حصري رابط ماتش مصر مجانا يوتيوب تايم سبورت

منذ حوالي 3 ساعات

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر KORA LIVE يلا شوت EGYPT TIME رابط ماتش مصر هدف صلاح محسن (قناة مفتوحة)

منذ ساعتين و 13 دقيقة

«يلا شووت» مشاهدة مباراة ’’مصر ومالي’’ بث مباشر time sport بين سبورت يوتيوب رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ ساعتين و 35 دقيقة

«يلا شوت» TIME SOPRT مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مصر يوتيوب beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الفضائي والأرضي لمشاهدة مباراة منتخب مصر ضد مالي مجانا

منذ حوالي 3 ساعات

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8/11/2019.. والمعدن الأصفر يتعافي ويحافظ على الخسائر الأسبوعية حتى الأن

منذ حوالي 21 ساعة

KOOORA GOAL - تايم سبورت مشاهدة مصر ومالي بث مباشر YALLAKORA كورة لايف EGYPT MATCH رابط ماتش مصر NOW

منذ أقل من ساعة

كورة لايف MATCH EGYPT مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر FILGOAL يلا شوت PLUS رابط ماتش مصر الهدف الأول الآن لمصر

منذ ساعة و نصف

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر YALLA GOAL يلا شوت TIME SPORT يوتيوب رابط ماتش مصر جودة متعددة

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش مصر TIME SPORT YOUTUBE

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

الشركة المنتجة لـ "Blindspotting" تطرح الإعلان الدعائي للفيلم (فيديو)

عرض فيلم "Robin Hood" في نوفمبر المقبل

عرض فيلم الأنيمشن "Welcome to Marwen" نوفمبر المقبل

شاهد برومو فيلم Blindspotting (فيديو)

اليوم.. الولايات المتحدة تستقبل فيلم الأنيمشن Hotel Transylvania 3

Frozen 2 يتخطى 16 مليون مشاهدة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:37 م

مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة مصر ضد مالي مباشرة الآن مجانا TIME SPORT YouTube

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8/11/2019.. والمعدن الأصفر يتعافي ويحافظ على الخسائر الأسبوعية حتى الأن

12:00 ص

يلا شووت MATCH EGYPT مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر yallaKORA يلا شوت حصري رابط ماتش مصر مجانا يوتيوب تايم سبورت

05:54 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر YALLA GOAL يلا شوت TIME SPORT يوتيوب رابط ماتش مصر جودة متعددة

07:18 م

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر يوتيوب beIN SPORT كورة لايف TIME SPORTS الفضائية المفتوحة ماتش مصر NOW

06:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

DMCA.com Protection Status