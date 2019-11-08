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بعد العثور عليها في النيل.. النيابة تنتدب الطب الشرعي في واقعة الطالبة شهد أحمد

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 08:35 م
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الطالبة شهد
الطالبة شهد
إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، انتداب الطب الشرعي في واقعة وفاة الطالبة "شهد أحمد" للتشريح للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، للتصريح بالدفن.

وأفادت التحريات الأولية، أن جثة الطالبة لا يوجد بها إصابات ظاهرية أو خنق.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمن بلاغا من أسرة المجني عليها منذ 3 أيام، أفاد  باختفائها من محافظة الإسماعيلية عقب خروجها من الجامعة، موضحًا أن رجال المباحث عثروا على حقيبتها، ظهر أمس، في نظاق محافظة الجيزة، وتبين أنها طالبة في كلية الصيدلة بجامعة قناة السويس، وهي المبلغ بتغيبها.


وتصدر هاشتاج "ادعوا لـ شهد أحمد" قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، حيث أشار عدد من رواد الموقع أن شهد أحمد طالبة في الصف الثاني بكلية الصيدلة في جامعة السويس، ومختفية من منزلها، في ظروف غامضة.
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