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"جريفيث": نقدر جهود ولي العهد للتواصل إلى حل سياسي باليمن

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 08:14 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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قدر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، اليوم الجمعة، دعم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، المتواصل للجهود الرامية للتواصل إلى حل سياسي شامل للصراع في اليمن.


والتقى "جريفيث" بالأمير محمد بن سلمان في الرياض، الخميس، وناقشا سُبُل العمل معًا لإنهاء الصراع في اليمن، كما بحثا آخر التطورات في البلاد، وأهمية الحدّ من العُنف للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.


وهنأ "جريفيث"، ولي العهد على قيادته جهود الوساطة في التوصّل إلى توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.


وأعرب المبعوث الخاص عن امتنانه لولي العهد في دعمه المتواصل للجهود الرامية للتوصّل إلى حل سياسي شامل للصراع في اليمن وناقشا سُبُل العمل معًا لإنهاء هذا الصراع.


وأكد ولي العهد السعودي خلال اللقاء، حرص المملكة العربية السعودية، على أمن واستقرار اليمن، مضيفًا أن اتفاق الرياض فاتحة خير لتفاهمات أوسع بين أبناء الشعب اليمني.


وأكد ولي العهد، حرص المملكة على كل ما يحقّق مصلحة الشعب اليمني وأمن واستقرار البلاد، متمنيًا أن يكون اتفاق الرياض فاتحة خير لتفاهمات أوسع بين أبناء الشعب اليمني للتوصُّل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية.



وشهدت السعودية، الثلاثاء الماضي، التوقيع على "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.


وينص الاتفاق ضمن أبرز بنوده، على عودة الحكومة الشرعية إلى عدن في غضون 7 أيام، وتوحيد كافة التشكيلات العسكرية تحت سلطة وزارتي الداخلية والدفاع وتشكيل حكومة كفاءة بالمناصفة بين شمال اليمن وجنوبه.


ومن المبادئ الأساسية التي سينص عليها الاتفاق:


1- الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة ونبذ التمييز المذهبي والمناطقي

2- وقف الحملات الإعلامية المسيئة

3- توحيد الجهود تحت قيادة التحالف لإنهاء انقلاب الحوثي

4- مواجهة تنظيمي القاعدة وداعش

5- تشكيل لجنة من التحالف بقيادة السعودية لمتابعة تنفيذ الاتفاق

6- مشاركة المجلس الانتقالي في وفد الحكومة لمشاورات الحل النهائي


ومن الترتيبات السياسية والاقتصادية:

1- تباشر الحكومة أعمالها من عدن خلال 7 أيام من الاتفاق

2- تفعيل مؤسسات الدولة في المحافظات المحررة وصرف الرواتب

3- إيداع موارد الدولة في البنك المركزي بعدن والصرف بموجب الميزانية

4- تفعيل أجهزة الرقابة ومكافحة الفساد وإعادة تشكيل المجلس الاقتصادي

5- تشكيل حكومة كفاءات من 24 وزيراً مناصفة بين الشمال والجنوب

6- اختيار الوزراء ممن لم ينخرطوا في القتال والتحريض خلال الأحداث الأخيرة

7- تعيين محافظ ومدير للأمن في عدن خلال 15 يوما

8- تعيين محافظين لأبين والضالع خلال 30 يوما

9- تعيين محافظين ومدراء أمن في بقية المحافظات الجنوبية خلال 60 يوما

ومن جانبه، قال مستشار الرئيس هادي ووزير الخارجية الأسبق عبدالملك المخلافي إن الحوثيين يعيشون حالة قلق وترقب لتنفيذ اتفاق الرياض كونه سيوحد جهود اليمنيين لمواجهة المشروع الإيراني وإنهاء انقلاب المليشيات في اليمن.

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