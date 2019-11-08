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كارثة صحية تنتظر مركز الشهداء بالمنوفية.. أسراب الذباب تضرب منازل ومحلات المواطنين

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 08:23 م
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بوابة الفجر
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تعانى قرى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، من انتشار أسراب ضخمة من الذباب بشكل جعل المواطنين يستغيثون بالمسئولين للتدخل لإنقاذهم بعد أن أصبح الوضع القائم لا يطاق.


وأكد المواطنين أنهم فوجئوا منذ الاثنين الماضي بأسراب من الذباب تملأ الشوارع بشكل لافت للنظر، ولم تسلم المنازل ومحلات المأكولات والملابس من انتشار الذباب، والذي لا يعرف المواطنين سبب انتشاره بهذه الكثرة، حيث أرجع البعض السبب إلى الأمطار التى ضربت المحافظة الأسبوعين الماضيين.


وفي محاولة منهم للتخلص من هذه الحشرت يقومون برشها بالمبيدات وهو ما يؤثر ماديًا وصحيًا على المواطنين، وطالب المواطنين المسئولين بضرورة وضع حل لهذه المشكلة التي أصبحت تؤرق حياتهم وتنذر عن كارثة صحية ستكون في انتظار المواطنين حال عدم التوصل لحل، خصوصًا وأن الذباب من المعروف عنه حمله للكثير من الميكروبات والفيروسات الخطيرة على صحة الإنسان.


وقال أحد المواطنين: "الذباب منتشر بكثرة ومش عارفين سببه إيه، عايزين تدخل من المسئولين"، في حين قال آخر: "الذباب بقى لا يطاق وحاجة مقرفة مش عارفين نهرب منه، بيلاحقنا فى كل مكان".


وعلق آخر قائلاً: "بنرش مبيدات في كل مكان ومش بتعمل أي حاجة مع الأسراب اللي الموجودة في كل مكان".

 

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