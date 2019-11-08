أزهري: النبي محمد أول من احتفل بيوم مولده (فيديو)

انتقد الدكتور محمد أبوبكر، أحد علماء الأزهر الشريف، تحريم البعض الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، مشيرًا إلى أن أول شخص احتفل بالمولد النبوي هو سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم.



وأضاف "أبو بكر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بكرة أحلى"، والذي تقدمه الإعلامية لمياء فهمي، على فضائية "النهار": "نحن نحيا عندما نذكر النبي محمد، والله سبحانه وتعالى صلى عليه في القرآن الكريم، وأمر الملائكة بالصلاة عليه، وجعل الصلاة عليه أمر لازم للمؤمنين"، مستدلًا بقول الله تعالى:": إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (56).



وتابع العالم الأزهري: "روى مسلم (1162) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ الِاثْنَيْنِ فَقَالَ: ( فِيهِ وُلِدْتُ وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ ).

