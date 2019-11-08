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عاجل.. إصابة قوية تضرب مهاجم ريال مدريد

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 08:22 م
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ريال مدريد
ريال مدريد
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ضربت لعنة الإصابات نجم جديد من صفوف فريق ريال مدريد قبل مواجهة إيبار يوم غد السبت في الجولة الثالثة عشر من الدوري.


ووفقاً لصحيفة الماركا الإسبانية أن لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد تعرض لإصابة عضلية وبناء على ذلك تم استبعاده من قائمة لقاء الغد أمام إيبار.


وبالرغم من عدم إعلان ريال مدريد أي تفاصيل عن الإصابة إلا أن التقارير تشير إلى أن اللاعب سيكون جاهز للمشاركة مع ريال مدريد بعد فترة التوقف الدولي.


 وجاءت القائمة الرسمية كالتالي

حراسة المرمي: كورتوا، أريولا، ألتيوب

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، راموس، فاران، ميندي

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، إيسكو

خط الهجوم: هازارد، بنزيمة، فاسكويز، إبراهيم دياز، فينسيوس، رودريجو جوس

 

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